“Estoy disfrutando del proceso, valorando donde estoy”, dijo Ulises Martorell, MVP de la final Federal U21

Ferro levantó el trofeo de campeón en la Liga Federal Formativa U21 y el bahiense Ulises Martorell festejó por partida doble, porque recibió, al mismo tiempo, el premio MVP en el Final Four disputado en Viedma.

“Fue un balance súper positivo. Un fin de semana redondo, ganando los dos partidos y jugando a muy alto nivel. Estamos muy felices como equipo y en lo individual, porque salieron las cosas como teníamos planeado”, dijo en El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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Los de Caballito vencieron en el primer cruce a Quilmes de Mar del Plata, 62 a 57 y en la final a Deportivo Norte de Armstrong, 81 a 74.

Martorell terminó en la final con 20 puntos más 6 rebotes, sacando a luz su mejor faceta, el tiro de tres puntos, convirtiendo 6 de 11.

Ulises, surgido de Pacífico, estuvo ahí hasta los 14 años y pasó a L.N. Alem, donde permaneció tres años. Posteriormente tuvo unos meses en Napostá, antes de vincularse a Ferro, con 18 años recién cumplidos.

“Dedicarme al básquet era un sueño de chico. Cumplo los años el 15 de noviembre, así que pedí adelantar la escuela (concurría al Juan José Passo) y el 21 de noviembre ya estaba acá”, recordó.

Ya lleva un año y medio en la institución de Caballito.

“Fue un año y medio de muchísimo aprendizaje, con experiencias muy lindas, como ser parte de un plantel profesional, lo cual es un orgullo. Así que día a día estoy aprendiendo de los mejores”, aseguró.

En la última temporada de la Liga Próximo (ex Liga de Desarrollo), Ulises promedió 25 minutos y 12,9 puntos (90-251/35% en t3, 70-122/57% en t2 y 42-56/75%) y 6,2 rebotes.

Además, hizo su debut en la Liga Nacional, en la que sumó dos partidos durante la temporada 2025-26.

“Hace un año que estoy entrenando con el plantel”, recordó el bahiense, que se desempeña de ala-centro o alero.

“El rol es distinto jugando en la categoría de uno que cuando se sube a un plantel profesional. Jugando con los mayores aumenta muchísimo la complejidad. Siempre nos insisten que es de atrás para adelante, nadie va a saltar a jugar en la Liga y a tomar tiros”, reconoció.

Su fuerte es el tiro de tres puntos, un apartado que exige constante evolución para el jugador.

En consecuencia, es consciente de que está obligado a seguir desarrollarlo permanentemente para superar la oposición que se va presentando.

“Mientras va subiendo el nivel, la velocidad de ejecución tiene que ser mayor y los tiempos de resolución son menores, entonces hay que adaptarse continuamente”, aseguró.

Sus buenas producciones en Viedma, lógicamente lo metieron en el radar de jugadores a observar, a la vez que aumentaron sus expectativas y confianza a futuro.

“Siempre está la ilusión de hacer las cosas lo mejor posible. Ya tenemos la mente en el arranque del torneo, para el cual faltan menos de tres semanas”, señaló, reconociendo que Ferro, en la Liga Nacional, dejó la vara alta.

“Este año hay que revalidarlo”, asumió.

De todos modos, sabe que está en proceso de aprendizaje y desarrollo.

“Hay días buenos y otros no tanto, pero estoy disfrutando el proceso, valorando donde estoy”, reconoció.

Y allá está, cumpliendo las expectativas con las que se fue a Ferro.

“Mi mayor expectativa era debutar en un plantel profesional y en marzo se me dio. Y sigo intentando superarme día a día y ser el mejor Ulises que pueda, para ver hasta dónde puedo llegar”, contó.

“Creo que estoy bastante mejor respecto de cuando me fui de Bahía. Lo que uno más crece es en la parte física. El gimnasio diario y la intensidad en las prácticas hacen que mejores mucho el rendimiento”, puntualizó.

Detrás de los logros existe el sacrificio, sobre todo, saliendo de la zona de confort.

“Hay que aprender a vivir lejos de la familia, los amigos. Igual, no me costó la transición, la llevé súper bien, aunque siempre que tengo algunos días libres me vuelvo para Bahía”, comentó Ulises.

Con Ferro participan del torneo FEBAMBA U21 y la Liga Próximo. Además, Ulises entrena con el plantel de Liga Nacional y, paralelamente le abrió una puerta al estudio.

“Arranqué hace un mes a estudiar Administración de Empresas”, contó.

Definitivamente, es un año redondo.

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