Lo sorprendieron robando mercadería en un supermercado céntrico y quedó filmado

Un joven de 24 años fue aprehendido durante la tarde de este viernes luego de ser sorprendido mientras intentaba sustraer mercadería del supermercado Crysol, ubicado en Brown al 400.

El acusado fue identificado como Julián Moreno, quien quedó imputado por el delito de hurto en grado de tentativa.

Según se informó desde la Comisaría Primera, el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes fueron incorporadas a la investigación.

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La Policía señaló además que no sería la primera vez que Moreno estaría involucrado en un hecho de similares características en ese supermercado, por lo que ahora se procura establecer si tuvo participación en otros ilícitos cometidos en el lugar.

El detenido cuenta, además, con antecedentes policiales y penales por delitos contra la propiedad y hechos cometidos a mano armada, de acuerdo con lo informado oficialmente.