Por los cortes de calles, cuáles son las zonas afectadas durante el fin de semana y el lunes

Una serie de cortes totales de calles que se implementarán durante el fin de semana y el lunes, en distintos sectores de Bahía Blanca, dio a conocer el municipio bahiense.

Este sábado, de 8.30 a 12.30, permanecerá cortada totalmente la primera cuadra de Salta, debido a trabajos que requerirán la utilización de una grúa de gran porte.

Además, se realizará un corte total en la intersección de Matheu y Maipú, que se extenderá durante seis días, por una obra de reparación de losas de hormigón.

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Como consecuencia de esta intervención, la línea 517 modificará temporalmente su recorrido hacia Espora: circulará por Drago, Necochea y su recorrido habitual, mientras que en sentido de regreso lo hará por Necochea, Brown y el itinerario usual.

En tanto, el lunes, de 8 a 14, se dispondrá un corte total en la primera cuadra de Escalada, donde se llevarán adelante tareas con maquinaria de gran porte.

Asimismo, continuará durante 30 días más el corte total de calzada en Pacífico, entre Di Sarli y González, debido a los trabajos correspondientes a la obra de pavimentación.