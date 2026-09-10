Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

El pais.

Vacunas COVID-19: Hugo Sigman declara este jueves en la causa por presuntas irregularidades

Tras tres postergaciones, el empresario farmacéutico será indagado por la Justicia de forma virtual desde España.

El empresario Hugo Sigman

Después de tres postergaciones, el empresario farmacéutico Hugo Sigman declarará este jueves en la causa por presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el COVID-19.

Fuentes judiciales confirmaron que el titular del grupo INSUD Pharma será indagado de forma virtual desde España, donde reside.

Noticias Relacionadas

Si bien debía declarar el pasado viernes, el juez federal Ariel Lijo pospuso la audiencia para esta semana.

Desde su defensa habían adelantado que el empresario expondrá ante la Justicia un "escrito categórico" con el que pedirá su absolución. "Refutamos completamente la acusación del fiscal", dijo su abogado.

Sigman es investigado en el marco de una causa que busca establecer si el Gobierno del expresidente Alberto Fernández retrasó las negociaciones con la farmacéutica Pfizer para comprar vacunas contra el COVID-19 durante la pandemia para beneficiar a otros laboratorios.

Con su indagatoria, la Justicia terminará con las citaciones de empresarios y exfuncionarios locales. Luego, quedarán por definir las fechas para convocar a directivos y representantes de los laboratorios extranjeros AstraZeneca, Sinopharm y el consorcio ruso creador de la vacuna Sputnik V, que habrían sido los favorecidos. (NA)

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE