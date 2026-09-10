Vacunas COVID-19: Hugo Sigman declara este jueves en la causa por presuntas irregularidades

Después de tres postergaciones, el empresario farmacéutico Hugo Sigman declarará este jueves en la causa por presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el COVID-19.

Fuentes judiciales confirmaron que el titular del grupo INSUD Pharma será indagado de forma virtual desde España, donde reside.

Si bien debía declarar el pasado viernes, el juez federal Ariel Lijo pospuso la audiencia para esta semana.

Desde su defensa habían adelantado que el empresario expondrá ante la Justicia un "escrito categórico" con el que pedirá su absolución. "Refutamos completamente la acusación del fiscal", dijo su abogado.

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Sigman es investigado en el marco de una causa que busca establecer si el Gobierno del expresidente Alberto Fernández retrasó las negociaciones con la farmacéutica Pfizer para comprar vacunas contra el COVID-19 durante la pandemia para beneficiar a otros laboratorios.

Con su indagatoria, la Justicia terminará con las citaciones de empresarios y exfuncionarios locales. Luego, quedarán por definir las fechas para convocar a directivos y representantes de los laboratorios extranjeros AstraZeneca, Sinopharm y el consorcio ruso creador de la vacuna Sputnik V, que habrían sido los favorecidos. (NA)