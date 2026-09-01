El SEO no murió: se volvió más importante en un internet donde cada vez es más difícil ser encontrado

Durante años, gran parte del marketing digital se apoyó en una idea simple: conseguir atención. Más anuncios, más publicaciones, más alcance. El problema es que aparecer frente a muchas personas no significa necesariamente estar presente cuando alguien realmente necesita lo que una empresa vende.

Ese momento ocurre cuando una persona busca una solución. Puede hacerlo en Google, YouTube, un marketplace o, cada vez más, en herramientas como ChatGPT, Gemini o Perplexity. Cambió la forma de buscar, pero no cambió algo esencial: las empresas necesitan ser encontradas cuando existe una intención real detrás de una consulta.

Por eso el SEO sigue siendo una pieza central del marketing digital.

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El valor del SEO no está solamente en conseguir visitas

Durante mucho tiempo se evaluó el SEO por métricas como tráfico, posiciones o cantidad de palabras clave. Son datos útiles, pero no alcanzan para saber si una estrategia realmente genera negocio.

Una web puede recibir muchísimo tráfico y generar pocas oportunidades comerciales. Otra puede tener menos visitas, pero atraer usuarios con una intención mucho más clara de compra. Ahí está una de las mayores ventajas del SEO: permite trabajar sobre búsquedas donde ya existe una necesidad.

No es lo mismo atraer a alguien que consulta una definición general que aparecer cuando una persona busca un proveedor, un servicio o una solución concreta. Por eso una agencia SEO no debería limitarse a buscar palabras clave con alto volumen. También necesita entender el negocio, los servicios que vende, el tipo de cliente que busca y cuáles son las consultas con mayor potencial comercial.

El objetivo no debería ser posicionar por posicionar, sino aparecer en las búsquedas que realmente pueden generar oportunidades.

Hoy publicar contenido es fácil. Ser relevante es mucho más difícil

La inteligencia artificial hizo que producir contenido sea más rápido y barato que nunca. Cualquier empresa puede generar artículos, imágenes, videos y publicaciones en cuestión de minutos. El resultado es un internet con cada vez más información compitiendo por la misma atención.

Por eso la cantidad dejó de ser una ventaja por sí sola. Lo que marca la diferencia es la utilidad. Una página necesita responder una duda real, explicar bien un servicio, aportar información concreta, mostrar experiencia o ayudar a una persona a tomar una decisión.

El SEO moderno ya no consiste en repetir palabras clave dentro de un artículo. Involucra contenido, tecnología, autoridad, experiencia de usuario, arquitectura web y una comprensión mucho más profunda de cómo buscan las personas.

El SEO trabaja en un momento especialmente valioso

En publicidad digital, normalmente una marca intenta encontrar a su público. En SEO sucede lo contrario: el usuario ya está buscando.

Imaginemos una empresa que vende equipamiento industrial. Puede utilizar campañas en diferentes plataformas para llegar a potenciales clientes, pero también puede existir un responsable de compras que ingresa a Google y busca exactamente el producto que necesita. En ese momento la necesidad ya existe y la diferencia está en qué empresas aparecen durante esa investigación.

Por eso SEO y publicidad no deberían verse como canales enfrentados. Pueden trabajar juntos. La publicidad permite obtener visibilidad inmediata, mientras que el SEO ayuda a construir activos que pueden seguir generando oportunidades a largo plazo. Incluso los datos de un canal pueden mejorar al otro: las búsquedas que convierten en campañas pueden servir para definir prioridades SEO y las consultas detectadas en Search Console pueden inspirar nuevas campañas o contenidos.

La inteligencia artificial está cambiando la forma de buscar

Durante años, buscar información significaba escribir algunas palabras en Google, abrir varias páginas y comparar resultados. Hoy una persona puede realizar una consulta mucho más compleja directamente en una inteligencia artificial y continuar haciendo preguntas hasta acercarse a una decisión.

Esto genera una nueva preocupación para las marcas. Ya no alcanza solamente con preguntarse si una empresa aparece en Google. También empieza a ser importante entender si sus contenidos, productos y servicios pueden ser comprendidos y considerados dentro de sistemas de respuesta generativa.

De ahí surge el concepto de GEO, Generative Engine Optimization. Una Agencia GEO trabaja sobre la visibilidad de una marca en entornos de búsqueda basados en inteligencia artificial. No se trata de reemplazar el SEO, sino de ampliar su alcance.

SEO y GEO comparten muchos fundamentos. Una empresa necesita contenido claro, autoridad, información consistente, una web técnicamente accesible y señales externas que refuercen su presencia digital.

No existen fórmulas mágicas para aparecer en una IA

Con el crecimiento de ChatGPT y otros sistemas generativos también aparecieron muchas promesas exageradas. Garantizar que una empresa será recomendada por una inteligencia artificial ante cualquier consulta no es algo que pueda asegurarse seriamente.

Estos sistemas utilizan diferentes fuentes, tecnologías y mecanismos para recuperar información. Por eso no existe un único truco capaz de garantizar resultados. Lo que sí se puede hacer es construir una presencia digital más sólida mediante contenido útil, una estructura web clara, autoridad temática, menciones relevantes e información consistente sobre la marca.

La autoridad importa cada vez más

Si cualquier empresa puede generar cien artículos en pocos días, producir contenido deja de ser suficiente. La pregunta pasa a ser otra: ¿por qué alguien debería confiar en una fuente?

Ahí entran en juego la experiencia, la profundidad del contenido, las menciones externas, los casos reales, los backlinks y la presencia de la marca en sitios relevantes de su industria. Los enlaces siguen teniendo valor, pero no por una simple cuestión de cantidad.

Un backlink contextual desde un sitio relacionado con la temática tiene mucho más sentido que decenas de enlaces artificiales desde páginas sin ninguna conexión con el negocio. La autoridad se construye con una presencia coherente, no acumulando enlaces al azar.

El SEO también permite entender mejor al mercado

Otro beneficio muchas veces subestimado es la información que las búsquedas ofrecen sobre los clientes. Analizar qué consulta la gente permite descubrir problemas, dudas, objeciones, productos que se comparan y la forma en la que los usuarios describen una necesidad.

Esa información puede utilizarse para mucho más que crear contenido SEO. Puede mejorar campañas publicitarias, landing pages, páginas de producto, argumentos comerciales e incluso ayudar a detectar nuevas oportunidades de negocio. En ese sentido, el SEO también funciona como una herramienta de investigación de mercado.

El futuro no será SEO contra inteligencia artificial

Es probable que la forma de buscar siga cambiando durante los próximos años. Aparecerán nuevas plataformas, crecerán los motores generativos y algunas experiencias que hoy consideramos normales podrían transformarse.

Pero una necesidad continuará existiendo: las empresas necesitan aparecer cuando un potencial cliente está buscando una solución. Antes eso significaba principalmente estar en Google. Hoy también puede significar estar presente en mapas, redes sociales, marketplaces, YouTube y sistemas basados en inteligencia artificial.

Por eso empresas como Growthing trabajan el posicionamiento orgánico desde una mirada más amplia, combinando SEO, contenidos, autoridad, datos y nuevas formas de descubrimiento.

El SEO ya no debería entenderse únicamente como una carrera por alcanzar una determinada posición. El verdadero objetivo es construir una presencia digital capaz de acompañar a una persona mientras investiga, compara alternativas y toma una decisión.

Las plataformas cambian y la tecnología evoluciona, pero para cualquier negocio sigue existiendo una diferencia enorme entre aparecer cuando alguien busca lo que vende y simplemente no estar ahí.