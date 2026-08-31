Tini Stoessel habló en medio del escándalo por la auditoría a su papá: “Tengo las cosas más claras”

Tini Stoessel generó revuelo en las redes sociales luego de que se conocieran las declaraciones que dio en diferentes entrevistas con medios de México y El Salvador en la previa de los shows que dará de su espectáculo Futttura.

Los fanáticos se hicieron eco de estas declaraciones, ya que llegan en medio de la auditoría a su papá, Alejandro Stoessel, que desató un escándalo familiar.

En diálogo con un medio mexicano, habló sobre el proceso personal que atravesó en los últimos años de su carrera. “Claramente, uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que lo hizo la gente con mi música en sus vidas”, expresó ella.

También hizo referencia a su edad y a la seguridad que siente actualmente, tanto sobre el escenario como fuera de él. “Tengo ya casi 30 años, eso de sentirse una más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras”, sostuvo.

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Sus palabras llamaron especialmente la atención de sus seguidores, que las recuperaron en redes sociales en medio de la polémica sobre la situación económica y familiar que mantiene con Alejandro.

Durante la entrevista, la intérprete de “Cupido” también recordó el momento que significó Un mechón de pelo, el disco que lanzó en 2024 y en el que abordó cuestiones íntimas de su vida.

“Creo que eso viene de la mano con la edad y con crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue a través de mi último álbum”, aseguró. Y continuó: “Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta con mis canciones”.

Por otro lado, también habló con un medio de El Salvador de cara a los shows que dará. Consultada sobre qué mensaje le gustaría dejarle al público después de cada presentación, dejó una reflexión que también fue interpretada por sus seguidores como parte de un análisis sobre su presente.

“Hay una canción que lo dice: ‘Cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida’. Creo que todos estamos siempre pasando por algo, en un proceso de soltar, de animarte a volver a ese lugar oscuro”, dijo.

Y completó: “A mí me parece lo más mágico del mundo, porque me pasa con mis artistas preferidos que me hacen replantearme muchas cosas. Y eso es muy mágico, la verdad”.