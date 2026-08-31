Le robaron el celular, encontraron videos íntimos y la extorsionaron: tres personas fueron condenadas

Una noche de noviembre, una joven salió a bailar con sus amigas y durante la madrugada descubrió que le faltaba su celular. Cuando salían del boliche, la situación tomó otro giro: su novio recibió dos videos íntimos que habían sido encontrados en el teléfono y poco después comenzaron las amenazas.

Los responsables le exigieron $400.000 a cambio de no difundir el material. La joven realizó el pago, pero la extorsión no terminó allí. Los delincuentes ingresaron además a su billetera virtual y realizaron dos extracciones de $200.000 cada una.

Después recibió nuevas exigencias extorsivas. El caso llegó a la Justicia y, tras la investigación, tres personas fueron condenadas.

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Uno de ellos es Sergio Ramírez, considerado partícipe necesario de una extorsión consumada, quien recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, además de ser condenado por estafa.

Los otros dos acusados recibieron penas de un año de prisión por estafa, debido a su participación menor. Se trata de Natalia Gómez Reinoso y otra persona que no fue identificada.

El fiscal de Instrucción y Cibercrimen de Córdoba, Franco Pilnik, explicó que reconstruir lo ocurrido requirió seguir distintos elementos de la maniobra. “Fue todo un derrotero que hubo que pedir dos rutas diferentes, las comunicaciones que se hacían de porte extorsivos”, destacó.

La investigación no se limitó a reconstruir los contactos con la víctima. También fue necesario seguir el recorrido del dinero mediante informes solicitados a las billeteras virtuales utilizadas en la maniobra. “El seguimiento de la ruta de dinero fue clave por el informe requerido a las billeteras virtuales”, detalló Pilnik.

El fiscal aclaró además que no pudieron determinar quién había sustraído originalmente el teléfono. Según indicó, la joven aparentemente había sufrido un robo o hurto que no llegó a advertir en el momento. “No pudimos probar que realmente la persona que tenía el teléfono en sus manos haya sido quien realmente lo sustrajo”, señaló.

Por ese motivo, la persona que tenía el aparato fue condenada por encubrimiento, debido a que estaba en posesión de un elemento proveniente de un delito, pero no por robo.

Además de las condenas, el proceso judicial tuvo otro resultado para la víctima. Según explicó Pilnik, ella y su entorno no esperaban recuperar el teléfono ni el dinero entregado durante la extorsión.

La reparación del daño permitió llegar a un juicio abreviado, en el que se contempló la restitución de lo perdido y una compensación para la víctima. “Repararon el daño”, completó Pilnik al referirse al resultado alcanzado en el proceso. (TN)