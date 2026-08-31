Murió el cantante Beto Orlando, ícono de la música romántica

El cantante melódico Beto Orlando murió este lunes a los 79 años después de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). La noticia fue confirmada por su familia, que compartió un sentido mensaje para despedirlo.

En los últimos días estuvo internado y su estado de salud había generado preocupación entre sus seguidores cuando anunció la suspensión de una presentación que tenía prevista para el fin de semana en el Baile 70’ 80’.

“Con profundo dolor lamentamos informar el fallecimiento de nuestro padre, el Sr. Beto Orlando. Agradecemos el cariño y el respeto que siempre han tenido para con él. A pesar de su partida física, su música estará siempre presente”, expresaron sus familiares a través de las redes sociales.

Quién era Beto Orlando

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Alberto Orlando Otero, conocido artísticamente como Beto Orlando, nació el 4 de septiembre de 1946 en Las Flores, provincia de Buenos Aires. Cuando tenía 7 años se mudó junto a sus padres a La Plata, ciudad donde comenzó a desarrollar su vínculo con la música.

Desde muy chico tocaba la guitarra y cantaba en escuelas y distintos escenarios. A los 18 años integró el conjunto folklórico Los Labradores, con el que recorrió diferentes lugares del país.

Sin embargo, su admiración por Yaco Monti hizo que cambiara de rumbo y se inclinara por la canción melódica, género en el que alcanzó una enorme popularidad.

Durante los 70, 80 y 90, Beto Orlando se convirtió en una de las voces reconocibles de la música romántica. Su repertorio incluyó canciones como Dios del olvido, Aquellos besos que te di, No me des tu adiós, mi amor, Tú eres mi destino, Doce rosas, Himno al amor, Venecia sin ti y Ansiedad, entre muchas otras.

Su carrera se extendió durante más de cuatro décadas y, pese al paso de los años, continuó ligado a los escenarios y al público que había acompañado su trayectoria desde sus comienzos. (con información de TN)