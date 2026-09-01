Cebada 2025/2026: ¿por qué el auge forrajero no compensa la caída del segmento cervecero?

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Se modifica el equilibrio histórico en el complejo de cebada nacional: la variedad forrajera desplaza al segmento cervecero, lo que puede interpretarse como un punto de inflexión en el perfil exportador del país.

Según los últimos datos de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios —replicados en cebadacervecera.com.ar— , la campaña 2025/26 ya ha comprometido más de 3 millones de toneladas para el exterior, pero esta cifra récord en volumen esconde una crisis de valor. Mientras el mercado forrajero se expande, la cervecera se cae hacia sus niveles más bajos en una década, lo que revela una desconexión entre la capacidad productiva y la demanda industrial global.

Las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) actúan como el termómetro ineludible del ritmo comercial y la captación de divisas. Así entonces, a este viernes 14 de agosto los registros oficiales no solo muestran un dinamismo sostenido, sino que confirman la aceleración del flujo hacia los puertos (respecto al reporte previo). Así entonces, los datos procesados al cierre de la semana detallan el siguiente estado de situación para la campaña 2025/26:

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—Cebada forrajera: se consolida como el motor del complejo con 2.785.405 toneladas (superando las 2.694.240 tn del registro anterior).

—Cebada cervecera: alcanza las 582.611 toneladas (frente a las 555.583 tn precedentes), un avance marginal que no logra revertir la tendencia contractiva.

—Malta de cebada: registra una declaración de 429.716 toneladas (versus anterior de 399.199 tn).

Si bien robusto en términos logísticos, este dinamismo evidencia un viraje estructural. Esto es, la Argentina está exportando volumen bruto, pero pierde la batalla por el valor agregado que tradicionalmente aportaba el segmento maltero.

La reconfiguración de la demanda global ha forzado un cambio de liderazgo que redefine la estrategia del agro nacional. Es decir, no se transita un ajuste estacional, sino una transformación en la composición de las exportaciones de granos finos.

La Argentina está exportando volumen bruto, pero pierde la batalla por el valor agregado que tradicionalmente aportaba el segmento maltero.

El contraste operativo entre agosto de 2025 y el mismo mes de 2026 es elocuente: en el primero la producción cervecera fue de 1.093.589 toneladas (versus 582.611 de 2026), mientras que la forrajera contrastó 2.105.822 del año pasado respecto de las 2.785.405 actuales.

¿Qué significa este cambio para el sector? El fuerte predominio de la cebada forrajera sobre la cervecera indica una suerte de commoditización —por generar un término— del cultivo.

El productor y el exportador están optando por un enfoque de menor riesgo ante el enfriamiento de los mercados de malta. Se entiende que se está sacrificando la prima por calidad —el diferencial de precio histórico de la variedad cervecera— para asegurar la colocación de saldos exportables bajo el estándar forrajero.

Este giro puede inferirse a partir de una fatiga del consumo global que obliga a una retirada estratégica hacia los commodities de volumen. La sensibilidad de los cultivos industriales a las tendencias de consumo masivo ha dejado a la cadena de valor en una posición vulnerable. La industria cervecera, motor histórico del sector, enfrenta una retracción regional y global que ha golpeado directamente al corazón de la exportación argentina.

La baja en el consumo de cerveza ha desarticulado los programas de siembra bajo contrato, dejando al segmento cervecero en su mínima expresión.

De esta manera, se proyecta que este 2026 sea el año con el menor volumen exportado de cebada cervecera de los últimos diez años. La caída no es solo un dato estadístico; es una señal de alerta para la industria procesadora local, que podría enfrentar una capacidad ociosa preocupante.

La baja en el consumo de cerveza ha desarticulado los programas de siembra bajo contrato, dejando a este segmento en su expresión mínima. A pesar del desplome industrial, la Argentina reafirma su rol como proveedor estratégico, apalancada por una producción sólida de 5,7 millones de toneladas para el ciclo 2025/26.

Con más de 3 millones de toneladas ya comprometidas vía DJVE, el saldo exportable encuentra en la geopolítica de los granos su válvula de escape. Hoy, la configuración de destinos es binaria y estratégica:

—Arabia Saudita: se ha convertido en el eje indispensable y la red de seguridad para el excedente de cebada forrajera. Sin este destino, el excedente forrajero no tendría puerto de llegada.

—Brasil: se mantiene como el aliado fiel y principal receptor de la cebada cervecera, sosteniendo el escaso flujo de calidad dentro del bloque Mercosur.

Perspectivas para 2026/27

El horizonte para la próxima campaña de cebada está marcado por una contradicción técnica que desafía al productor: mientras los mercados de futuro intentan incentivar la siembra de calidad, la naturaleza ha impuesto sus propios límites.

La siembra para el ciclo 2026/27 está prácticamente concluida, pero con una reducción del área final causada por excesos hídricos recurrentes. El impacto ha sido severo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, la considerada zona núcleo cebadera por excelencia, donde las máquinas no pudieron entrar a tiempo. Las proyecciones para la nueva cosecha se resumen en:

—Superficie final: 1.100.000 hectáreas.

—Expectativa de producción: entre 4,5 y 5 millones de toneladas.

—Precios de referencia (enero 2027): se observa una brecha significativa con valores de 235/240 dólares por toneladas para cebada cervecera frente a los U$S 195/200 por tn de la forrajera.

En última instancia, el éxito de este ciclo dependerá del monitoreo constante de la evolución del fenómeno El Niño y de la estabilidad en las rutas comerciales. Para la industria maltera, el desafío será navegar un año de altos costos operativos y calidad heterogénea, donde la precisión en la originación será la única ventaja competitiva real.

¿Cuál es el contexto global?

En un año donde la geopolítica y el clima han sido los grandes protagonistas de los mercados de granos, la volatilidad e incertidumbre se mantienen —según se precisa en cebadacervecera.com.ar

El mercado global de cereales atraviesa, ahora, una fase de reconfiguración estructural en la campaña 2026/27, definida por una contracción de la oferta que tensiona los equilibrios tradicionales de la seguridad alimentaria y la industria transformadora. En un entorno de alta volatilidad, la capacidad del sistema para absorber shocks climáticos y geopolíticos se ha visto reducida, forzando a los actores de la cadena de valor a operar bajo una lógica de gestión de la escasez.

Esta campaña no solo es un reto logístico, sino un punto de inflexión donde la jerarquía de los exportadores tradicionales se ve desafiada por la emergencia de nuevas zonas de equilibrio.

Estas son las características:

—La reducción de la oferta: la producción mundial de cebada para el ciclo 2026/27 se proyecta en 150 millones de toneladas, lo que supone una caída neta de 6 millones respecto al ciclo anterior.

Sin embargo, un análisis pormenorizado revela una realidad más compleja, ya que las seis regiones líderes (Europa, Canadá, Argentina, Australia, Rusia y Ucrania) experimentarán una merma conjunta de 11 millones de toneladas.

Esta disparidad estadística —donde la caída en el bloque exportador es casi el doble de la caída global neta— es el factor crítico de este ciclo. La implicación económica es directa: mientras el volumen total parece sostenerse gracias a producciones regionales en áreas secundarias, el excedente exportable real se está evaporando.

Estamos ante una alteración de la jerarquía comercial donde el mercado global dependerá —de acuerdo con cebadacervecera.com.ar— de una logística impecable para movilizar granos desde orígenes no tradicionales. Esta vulnerabilidad estructural nace de una sincronía de eventos climáticos adversos que han golpeado simultáneamente a los grandes graneros del hemisferio norte.

—El factor climático en Europa: hub estratégico de exportación por excelencia, Europa ha visto cómo su potencial exportador se erosionaba bajo condiciones de estrés térmico extremo. Lo que inicialmente se proyectaba como una campaña de excedentes se ha transformado en un ejercicio de cautela y cobertura interna.

Las olas de calor de la segunda quincena de junio y mediados de julio castigaron el oeste, centro y sur del continente. En Francia, principal productor de la Unión Europea, el impacto fue heterogéneo: mientras que el norte y el este reportaron resultados más favorables, las regiones del centro y oeste sufrieron las mayores pérdidas de rendimiento.

La cosecha europea (incluyendo al Reino Unido) caerá 7 millones de toneladas. Es fundamental destacar que, aunque la cebada fue afectada, el daño al trigo y al maíz fue aún más severo (siendo la cosecha de maíz proyectada como la menor desde 2017). Este efecto contagio desde otros cereales está proporcionando un piso de precios elevado para la cebada, independientemente de sus propios fundamentos.

En Francia, las temperaturas extremas no solo mermaron el rendimiento, sino que obligaron a restricciones operativas por riesgo de incendios, complicando una cosecha ya de por sí acelerada por el acortamiento de los ciclos. Si bien el consumo interno europeo está cubierto, la relevancia de la región como proveedor global queda seriamente comprometida, dejando el mercado a merced de la calidad del grano remanente.

—El dilema de la calidad y el consumo: para el productor, la rentabilidad en 2026/27 está estrechamente ligada a la dualidad del mercado. La sequía europea ha generado una gran incertidumbre sobre la disponibilidad de cebada maltera de calidad, especialmente en las variedades de primavera, que fueron las más castigadas en comparación con las invernales.

A pesar de que existen focos de resiliencia, como en Dinamarca, donde se han obtenido resultados positivos que ayudan a estabilizar el balance, la situación global para la industria cervecera es compleja. La no recuperación del mercado cervecero actúa como un lastre negativo que impide que las primas por calidad compensen los problemas de rendimiento. Al estar el mercado de malta estancado, el spread, o diferencial entre la cebada maltera y la forrajera, tiende a estrecharse, lo que desincentiva la inversión en calidad y deja a la cebada forrajera —impulsada por la firmeza del trigo y el maíz— como el verdadero motor de la tendencia de precios del ciclo.

—Contrapesos geográficos: frente al déficit de los grandes exportadores, la diversificación geográfica se presenta como el único amortiguador de la crisis. Es aquí donde se produce el fenómeno de compensación que equilibra el balance mundial.

Mientras los seis grandes pierden 11 millones de toneladas, las regiones de Turquía y el norte de África están aportando un superávit neto de 5 millones de toneladas respecto al ciclo anterior. Esto es vital para garantizar la disponibilidad de consumo regional y evitar una crisis de suministro total.

Según las proyecciones del RMI, Australia se posiciona con una estimación de 14,6 millones de toneladas gracias a lluvias tempranas que favorecieron una siembra exitosa. No obstante, se sugiere ser cauto: la sombra de El Niño sigue presente y su evolución será el factor determinante para confirmar si Oceanía podrá cubrir el vacío dejado por Europa y Canadá. Este escenario confirma que, aunque el suministro básico está garantizado por estos contrapesos, la disponibilidad de excedentes para el comercio de largo alcance sigue siendo precaria.