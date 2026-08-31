La inflación desacelería en agosto y se podría acercar a los mínimos de la era Milei

La inflación de agosto marcaría el retorno de la desaceleración mensual, volviendo a quedar por debajo del 2%, tras el ascenso de julio, y crece la expectativa para que se acerque al menor nivel de la gestión de Javier Milei.

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril pero en el mes pasado se quebró con esa tendencia al registrar un alza del 2,1%, lo que en el actual mes se revertiría.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del octavo mes del año se ubique en 1,8%, previendo una continuidad de cifras menores al 2% para lo que resta del año.

En este sentido, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo recientemente que “seguimos viendo una reducción de la inflación”.

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“Pareciera que vamos a tener una tasa de inflación menor a la de julio, que tuvo factores transitorios, pero también probablemente menor a la de junio”, reconoció.

El dato de junio pasado fue de 1,9%, siendo el más bajo desde agosto del 2025, cuando también se ubicó en esa cifra. La expectativa del Gobierno y las estimaciones de las consultoras coinciden en un guarismo menor en el actual mes, que se asemeje a los valores más bajos de la era Milei, registrados entre mayo y junio del año pasado (1,5% y 1,6% respectivamente).

La Fundación Libertad y Progreso calculó la proyección de inflación de agosto en 1,4% durante la tercera semana del mes, en la que el relevamiento arrojó “sorprendentemente” una deflación del 0,4%, según precisó su director, Agustín Etchebarne.

La consultora Eco Go, por su parte, proyecta un avance en los precios minoristas de 1,6% para el mes. Al explicar el dato, indicaron que “la desaceleración de la inflación en agosto responde principalmente al freno en los precios de los alimentos”.

En este sentido, el director asociado de la consultora, Sebastián Menescaldi, reveló que “las tres semanas que medimos tuvimos muy baja inflación, algo que nos sorprendió” y remarcó que “estamos bajando la previsión”.

En la misma línea, las mediciones de Orlando Ferreres y C&T Asesores Económicos coinciden en una inflación del 1,5% en el octavo mes del año. La consultora Analytica, en tanto, prevé que el IPC alcance el 1,7%. (con información de NA)