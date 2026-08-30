Gopinath destacó la estabilización pero pidió más reservas y un tipo de cambio más flexible

La exsubdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, calificó de “impresionante” la estabilización del gobierno de Javier Milei, pero advirtió sobre las urgencias de reservas, la apreciación cambiaria y un frente externo hostil que amenaza con complicar el plan oficial.

La investigadora de la Universidad de Harvard analizó la coyuntura económica de la Argentina reconociendo los avances de la administración Milei pero planteando algunas advertencias en el horizonte cercano.

Si bien destacó que “es impresionante la estabilización que se logró desde el inicio de su presidencia”, en referencia al superávit fiscal, la inflación y la desregulación, remarcó que las reformas estructurales requieren años y que el país enfrenta desafíos inmediatos en un mundo crecientemente volátil.

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Al respecto, remarcó que “lo absolutamente esencial es continuar con las reformas y asegurar que haya continuidad en las políticas”, señalando que “ahora el foco tiene que estar en el crecimiento y el empleo, además de la inflación” y advirtiendo que “no ayuda que el entorno global sea volátil e incierto”.

En este marco, Gopinath consideró que “las decisiones urgentes que hay que tomar en la Argentina, para mí, son dos cosas: volver a acceder a los mercados de capitales internacionales y acumular reservas a un ritmo más rápido”.

Al plantear que “el entorno global de tasas de interés se ve cada vez más riesgoso”, señaló que “creo que hay alrededor de US$25.000 millones para refinanciar en 2027, es considerable, y poder postergarlo, extendiendo el vencimiento, lo vería como una prioridad”.

En relación al tipo de cambio, Gopinath expresó que “me alegra que ahora se esté moviendo más, pero creo que permitir una mayor flexibilidad es lo que se necesita” y sostuvo que “la idea de dejar que el tipo de cambio se deprecie un poco más y comprar más reservas me parece valiosa, solo mirando la perspectiva a 12 meses”.

Sin embargo, la economista aconsejó cautela para eliminar totalmente el cepo a las empresas al indicar que “dado dónde están las reservas, dadas las necesidades brutas de financiamiento y dada la incertidumbre en torno a la continuidad de las políticas por las elecciones del año próximo, tendría cuidado de no arrancar la curita de golpe”, asegurando que “iría más gradualmente”.

A futuro

Al proyectar el panorama de cara a las elecciones legislativas del próximo año, Gopinath no descartó una eventual corrida cambiaria al indicar que “si la historia sirve de guía, la respuesta debería ser sí”, recordando que “lo que vimos en octubre pasado fue una buena indicación de que no hace falta mucho para que la gente huya del peso argentino”.

En esta línea, remarcó que “lo que digan los otros actores políticos importará mucho” y que el consenso político actual en torno al programa económico “no es suficiente”.

Al analizar la asistencia del FMI al país, Gopinath respaldó la postura de la Directora Gerente del organismo, Kristalina Georgieva, respecto a que no habrá nuevos desembolsos extraordinarios al afirmar que “me alegra que haya dicho eso”, recordando que la deuda argentina con el Fondo asciende a US$57.000 millones.

Según su visión, la acumulación de reservas no puede construirse sobre la base de más deuda multilateral al manifestar “que no planeen acumular reservas con más préstamos oficiales de multilaterales, sino haciéndolo ustedes mismos”.

Por otra parte, la economista analizó el andar de la administración de Donald Trump. Tras augurar un Congreso estadounidense dividido que limitará el accionar del mandatario, Gopinath sostuvo que “Trump está haciendo tantas políticas peronistas en este momento en los Estados Unidos que no son buenas para el país”. (con información de NA)