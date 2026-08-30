Profertil colocó US$ 90 millones en Obligaciones Negociables tras recibir una fuerte demanda

Profertil concretó su cuarta emisión de Obligaciones Negociables (ON) Clase IV en el mercado local por US$ 90.374.810, en una operación que superó el monto originalmente previsto ante la demanda de los inversores. La colocación se realizó a 42 meses, con una tasa fija del 5,50% nominal anual, y permitirá financiar necesidades vinculadas con la continuidad operativa de la empresa y la producción de fertilizantes nitrogenados.

La compañía había proyectado inicialmente una emisión por hasta US$ 70 millones, pero decidió ampliar el monto luego de recibir ofertas por US$ 94.362.722.

En total se registraron 2.500 órdenes, según los datos difundidos por la empresa.

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Cuánto captó Profertil y cuáles fueron las condiciones de la emisión

La nueva colocación se inscribe dentro de la estrategia de Profertil para ampliar sus alternativas de financiamiento en el mercado de capitales y sostener la planificación de largo plazo.

Los principales datos de la operación fueron:

Monto emitido: US$ 90.374.810.

US$ 90.374.810. Monto ofertado: US$ 94.362.722.

US$ 94.362.722. Órdenes recibidas: 2.500.

2.500. Tasa de cierre: 5,50% TNA.

5,50% TNA. Plazo: 42 meses.

42 meses. Vencimiento: 28 de febrero de 2030.

La diferencia entre el monto inicialmente proyectado y el finalmente adjudicado respondió, de acuerdo con la información de la compañía, al nivel de demanda registrado durante la colocación.

A qué destinará Profertil los US$ 90 millones obtenidos

Los recursos captados mediante las Obligaciones Negociables serán destinados principalmente a capital de trabajo, contratación de transporte de gas y mantenimiento operativo.

Estos rubros resultan centrales para sostener la actividad industrial de la compañía y garantizar la continuidad de la producción de fertilizantes nitrogenados, un insumo relevante para la cadena agroindustrial argentina.

La emisión también forma parte de una estrategia de acceso sostenido al mercado de capitales, mediante herramientas de financiamiento destinadas a acompañar el desarrollo del negocio y cubrir necesidades operativas de mediano y largo plazo.

Una nueva colocación en el año de su 25° aniversario

La operación se concretó además durante el año en el que Profertil celebra 25 años de trayectoria. Para la empresa, la cuarta emisión de Obligaciones Negociables representa un nuevo paso dentro de su esquema de financiamiento y de sostenimiento de una actividad vinculada de manera directa con el abastecimiento de fertilizantes para el agro.

Las ON Clase IV tendrán vencimiento el 28 de febrero de 2030, luego del plazo de 42 meses establecido para la colocación.