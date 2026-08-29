Villarruel pidió mayor inversión del Estado para el campo

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del Gobierno y pidió que el Estado aporte una mayor inversión al sector agropecuario y relacionado con el campo.

La titular de la Cámara de Senadores planteó la necesidad de invertir más en materia de infraestructura para sostener su desarrollo.

"El campo deposita mucho dinero en las arcas públicas y tiene muchos problemas por resolver. Requiere una inversión del Estado", sostuvo durante una entrevista radial tras su participación en la ExpoVenado, llevada a cabo en la provincia de Santa Fe.

La funcionaria aseguró que un inversor extranjero "no va a invertir en un país que está tan desconectado". Agregó, además, que la confluencia de lo público-privado forma una "relación virtuosa".

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"No es que no podemos replicar esto en el resto del país. Es imperiosa la generación de empleo", consideró.

En cuanto a las retenciones a las exportaciones, Villarruel manifestó que es el Gobierno quien se encarga de decidir sobre esos asuntos, y lanzó un mensaje hacia el futuro: "Espero que el Gobierno pueda ir ordenando esta situación. Falta un año y medio más de gobierno. No perdamos las esperanzas".

"La carga impositiva y los impuestos que recaen sobre cada uno de los productores encarecen el costo de producir en nuestro país, y eso es algo en lo que también tendríamos que trabajar, que es una reforma tributaria", esbozó.

Por último, sumó: "Ojalá que, parte de las aspiraciones que tenga el campo, podamos cumplirlas como retribución a quienes tanto han puesto de sí. El campo es el orgullo de la República Argentina. Hemos sido, somos y seremos el granero del mundo". (N/A)