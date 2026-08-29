YPF y ENI cerraron un acuerdo para la exploración petrolera en la costa de Uruguay

YPF entra en la exploración petrolera offshore en Uruguay: los detalles del acuerdo. (Foto: Secretaría de Energía)

El entendimiento se formalizó este viernes y permitió avanzar con la operación que ambas compañías habían anunciado el año pasado. Ahora, según indicaron en la empresa, el acuerdo quedó perfeccionado.

De esta manera, la petrolera italiana se incorpora como socia del área con una participación del 50% y asume la operación del bloque, mientras que MIWEN, la sociedad a través de la cual participa YPF, conserva el 50% restante.

Desde finales de 2023, a través de la sociedad MIWEN, YPF mantenía el 100% de la concesión por 30 años para la exploración y explotación de hidrocarburos. Con el nuevo acuerdo, la firma estatal cedió la mitad de su participación a ENI.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El bloque OFF-5 está ubicado a unos 200 kilómetros de la costa uruguaya y cuenta con una extensión aproximada de 17.000 kilómetros cuadrados y profundidades de agua que llegan a los 4100 metros.

“Esto puede ser mucho más grande que Vaca Muerta. Si se da, puede llevar millones y millones de barriles de producción”, había anticipado en julio el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, a la revista Forbes Uruguay.

Argentina LNG, la apuesta para potenciar las exportaciones energéticas

En la Argentina, en tanto, YPF y sus socias Eni (de Italia) y XRG, el brazo internacional de ADNOC, la estatal energética de Emiratos Árabes, quieren llegar a fin de año con al menos una parte del financiamiento garantizado para avanzar en lo que será el proyecto más grande para exportar GNL de Vaca Muerta desde 2031.

El proyecto Argentina LNG tiene una escala inédita en el país. Se estiman ventas al mundo por 12 millones de toneladas por año, expansibles a 15, que representarían más de US$10.000 millones anuales durante 20 años.

La iniciativa contempla una cadena de valor integrada que incluye la producción de gas en Neuquén, infraestructura dedicada de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes en el Golfo San Matías. (TN)

El plan incluye un gasoducto de 527 kilómetros entre Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, y Sierra Grande, en Río Negro, con un diámetro de 48 pulgadas y una capacidad proyectada de alrededor de 100 millones de metros cúbicos diarios. Un gasoducto de ese diámetro no existe hoy en la Argentina. Se sumarán un poliducto para el transporte de líquidos asociados al gas y plantas de procesamiento en Neuquén.

La construcción está prevista entre 2026 y 2030 y se estima generará unos 20.000 puestos de trabajo anuales entre directos, indirectos e inducidos, con picos de hasta 40.000 trabajadores en el tercer año del proyecto. Durante la operación, el proyecto sostendrá alrededor de 8000 puestos de trabajo anuales a lo largo de toda su vida útil. La compañía prevé además una contratación estimada de US$15.000 millones en bienes y servicios a proveedores nacionales.

El inicio de operaciones de Argentina LNG está proyectado para 2031. La iniciativa compite en la industria del GNL argentino con Southern Energy, el proyecto liderado por Pan American Energy y que integra YPF, que ya firmó un contrato de exportación con la alemana Securing Energy for Europe (SEFE) y prevé comenzar a operar dentro de un año.