Economista advirtió sobre la situación del dólar

El economista Martín Polo señaló que la escalada del tipo de cambio mayorista, el cual superó por primera vez la barrera de los $1.500, no lo pone "intranquilo" y reveló los motivos por los que el aumento no generó ruido en el mercado.

"Cuando rompe esas barreras psicológicas, lo que pasa es que el mercado empieza a tener que rearmar sus expectativas", afirmó en declaraciones radiales.

El especialista en macroeconomía sostuvo cuáles son las principales razones por las que no surgen preocupaciones. En ese sentido, mencionó la entrada de dólares al sistema financiero, sumado a los precios en las exportaciones del sector minero, petrolero y agrícola.

"Hay una fluencia de dólares bastante importante y el Banco Central está comprando", explicó Polo.

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"Está todo muy fino. No se está viendo una presión en alguna variable que nos pone intranquilos", dijo y agregó que la Argentina pasa por un contexto de reacomodamiento de precios relativos en el cual "vamos a una carrera nominal bastante pareja", comparando la suba del dólar, los precios internos y el costo de las tasas de interés.

Sin embargo, advirtió sobre el estancamiento en el nivel de la actividad económica. Según precisó, la misma no crece desde febrero "por algunos vaivenes". "No estamos teniendo un crecimiento que nos deje cómodos", advirtió.

Mayor respaldo en el dólar

En otro tramo de la entrevista, el economista habló sobre la compra de dólares que efectuaron las personas en julio, la cual quedó al borde de los US$3.000 millones demandados, siendo el mayor nivel de demanda mensual y desde octubre de 2025, mes de las elecciones legislativas.

"(En julio) suele haber más demanda como consecuencia del cobro de medio aguinaldo. La gente compra más dólares. No es algo nuevo para lo que venimos viendo. Durante todos los meses, esa gotera estuvo intensa", precisó.

Al citar nuevamente el concepto de "intranquilidad", Polo manifestó que no se genera tal debido a la entrada de dólares por el lado comercial, lo cual "te permite que esa entrada pueda ser demandada por la gente y que no provoque inestabilidad al tipo de cambio".

"La pregunta es qué pasa si se apaga la entrada de dólares comerciales y la demanda no baja. Es un poco lo que se prevé que pase en 2027. Tiene tres mecanismos el Gobierno: sube un poco más el tipo de cambio para que la gente no lo vea 'barato', sube las tasas de interés y ve el resultado que arroja en el nivel de la actividad", concluyó. (N/A)