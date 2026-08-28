Qué pasó con el dólar este viernes en las casas de cambio de Bahía Blanca

El dólar blue cerró este viernes a $1.543 para la compra y $1.571 para la venta en Bahía Blanca, sin cambios respecto de la jornada anterior, según los valores relevados por InfoDólar.

De esta manera, la cotización informal de venta en la ciudad quedó $16 por encima de la referencia nacional, que terminó la jornada en $1.555.

En tanto, el promedio de las cotizaciones relevadas en Bahía Blanca se ubicó en $1.487,52 para la compra y $1.537,27 para la venta, con una variación del 0,04%.

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A nivel nacional, el dólar oficial cerró en torno a $1.481,72 para la compra y $1.533,22 para la venta, mientras que en el Banco Nación se ofreció a $1.485 y $1.535, respectivamente.

Por su parte, el dólar MEP terminó en $1.536,34 y el contado con liquidación (CCL) en $1.601,64.

Por su parte, el riesgo país argentino cerró este viernes en 513 puntos, de acuerdo con el índice EMBI elaborado por JP Morgan, que registró una suba de 4 unidades respecto del cierre anterior.

La variación de la jornada fue del 0,79%, en una nueva jornada de presión sobre el indicador que mide el diferencial de riesgo de los bonos argentinos frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos.

El indicador había terminado la rueda previa en 509 puntos, por lo que el avance de este viernes llevó al riesgo país nuevamente por encima de la barrera de las 500 unidades.