Mantuvo el invicto: San Lorenzo sigue imparable y lidera en soledad la LBB Plata

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

San Lorenzo del Sud mantuvo este viernes su racha ganadora en la Liga Bahiense de Básquetbol (LBB) Plata "Carlos Spaccesi", al disputarse la tercera fecha del segundo tramo de la temporada.

El Naranja derrotó a Sportivo Bahiense por 87 a 62 como local y se mantuvo como único líder (e invicto).

Fue en una jornada donde también ganaron el escolta Comercial (81-53 a Espora de visitante), al igual que 9 de Julio (68-43 a Ateneo) y El Nacional que sigue invicto (100-72 a La Falda). También vencieron Bahía Basket (el golpe de la fecha: 89-86 a Argentino) y Altense (65-46 a Velocidad).

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Los triunfos de los equipos de arriba también "jugaron" para que, por ejemplo, 9 de Julio y Altense pegasen un buen salto en las posiciones.

Esta noche perdieron su invicto Argentino y Ateneo.

San Lorenzo 87, Sportivo 62

La visita se quedó ajustadamente con el primer cuarto, a partir de la eficacia en tiros de 3 (3-4), con Gerónimo Stach como principal goleador con 5 puntos. En el local fue Joaquín Coria el más valioso con 6 puntos y 5 rebotes.

En el segundo "Sanlo" dominó en base al goleo de 3 de Matute Martínez y Ramiro Aguirre, aunque Sportivo se mantuvo cerca y en juego, para cerrar en ventaja el primer tiempo, gracias más puntos de Stach y -sobre todo- la cuota de libres de Amore y Boccatonda.

El envión de Sportivo se proyectó en los primeros instantes del 3C, cuando el triple de Amore puso el marcador 45-38. Pero en adelante, toda una reacción de San Lorenzo, con algunos triples de Martínez-Aguirre y sumado el volumen de puntos que le dio también Coria para una máxima de 60-50, coronada luego con doble de Marizcurrena para el +12.

Un golpe definitorio para ganar el primero de local en el Clausura y continuar en lo más alto...

San Lorenzo (87): R. Aguirre (17), L. Fernetich (4), J.I. De Pastena (11), F. Mariezcurrena (11), J. Coria (17), fi; M. Martínez (27), J.P. Fuentes, N. Herbik, R. Antonio del Greco. L. Miranda y S. Seewald. DT: Nicolás Becchina.

Sportivo (62): J. Tuero (6), G. Stach (11), M. Ayala Torales (8), A. Amore (), Th. Boubeé, fi; G. Martínez (7), B. Guaglianone (4), M. Boccatonda (12), L. Spinaci y S. Sosa. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: San Lorenzo, 18-19; 38-42 y 64-52.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

9 de Julio 68, Ateneo 43

Terminó siendo un partido de bajo goleo, pero 9 de Julio se apoyó en los puntos de su quinteto titular para superar como local y con comodidad a Ateneo (68-43).

Federico Escobar fue el más regular y principal anotador del ganador (18, con 11 en el primer tiempo), mientras que el rendidor Luciano Vecchi resultó el más valioso de "Nueve" (9 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos, para una valoración de 21).

En la visita, que perdió luego de dos victorias seguidas, Guillermo Mallemaci fue el goleador (14).

9 de Julio (68): R. Blanco (11), A. Pena (9), S. Villegas (8), L. Vecchi (9), F. Escobar (18), fi; L. Lucchetti (1), M. Costa (1), A. Osinaga (3), B. Rodríguez (4), E. Pratdessus (4), N. Mazza y B. Tordini. DT: Julián Turcato.

Ateneo (43): N. Ilacqua, F. Percello (2), T. Gómez Lepez (8), M. Casco (8), G. Mallemaci (14), fi; B. Sacomani (5), M. Acosta, L. Gómez (2), N. Bejarano (4), A. Carluccini, T. Pozzi y F. Giusiano. DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: 9 de Julio, 27-17; 40-25 y 56-33.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Bahía Basket 89, Argentino 86

Bahía Basket, que llegó a este choque como 10º clasificado, dio el golpe de la fecha al superar a Argentino (89-86), que llegaba invicto y 4º.

Los locales cambiaron la historia en el tercero con triples consecutivos de Juan Bautista Kiessling -máximo goleador con 19 unidades- para pasar al frente 62-61.

Pero hubo en general buena cuota de gol en Bahía (7 jugadores con doble dígito en puntos) para sacar 12 de diferencia... En un último cuarto que lo vio sufrir en el final. Porque de ganar 84-72 la distancia se redujo en el minuto final a 88-86 tras un bombazo de JP Paronetto.

Con dos libres convertidos por Emanuel Kloster a 6s Bahía lo aseguró y festejó porque subió un puesto en la tabla.

Bahía Basket (89): T. Ibarra, E. Kloster (12), M. Morando (12), S. Ponzoni (12), B. Gigliotti (10), fi; A. Durand (10), J.B. Kiessling (19), S. Russi y E. Jaime (14). DT: Juan Pablo Coronel.

Argentino (86): J.P. Paronetto (28), G. Parrotta (8), F. Malmesi (12), M. Montanaro (2), S. Boyé (6), fi; F. Durando, J.C. Reschini (5), B. Ugolini (4), J. Gonzalía (6), N. Antonelli (2) y A. Puentes (13). DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: Bahía Basket, 22-20; 45-49 y 73-66.

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Agustín Matías y Camila Robles.⁩

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Altense 65, Velocidad 46

Altense salió de perdedor tras dos fechas y ganó su primer encuentro del Clausura (65-46 a Velocidad).

Ambos dejaron atrás un primer período en el que hubo goleo repartido en ambas formaciones, esa constante la mantuvo Altense para irse al descanso del entretiempo con varías vías de gol, encabezadas por Zanabria (7). En "Velo" lideró Pollio (8).

El de Punta Alta logró un quiebre al promediar el tercero, cuando Bicondoa sacó un repertorio de puntos para escapar a una máxima de 42-32.

Luego, todo del dueño de casa, que tuvo a Juan Manuel Bicondoa (14 tantos) y a Lautaro Jaimes (13) como pilares ofensivos.

Altense (65): M. Ortega (5), E. Pordomingo (8), J.M. Bicondoa (14), B. Baier (4), N. Zanabria (7), fi; N. Altamirano (2), L. Jaimes (13), A. Lera (5), D. Agalupe (2), G. Simoncini (3), J. Gómez (2) y M. Simoncini. DT: Nicolás Altamirano.

Velocidad (46): S. Dutari (9), S, Albizua (3), G. Berdini (3), B. Mandolesi (4), F. Berdini, fi; P. Pollio (13), S. Ferrari (7), V. Périga (5) y U. Rollhaiser. DT: Alan Rava.

Cuartos: Altense, 16-18; 30-28 y 49-37.

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán⁩ y Francisco Irrazábal.

Cancha: Armando Traini (Altense).

El Nacional 100, La Falda 72

Victoria de El Nacional ante un La Falda que no lo dejó escapar con la facilidad que expresa el marcador final (100-72).

El Celeste se fue acomodando y con la cuota de gol de Dulzan (11 al cabo del PT, con 2-3 en triples) se quedó con la ventaja parcial gracias a ganar el 2C por 31-14.

En el tercero El Nacional sacó una buena ventaja de 56-41 a 6m40s por triple de Dulsan, pero el visitante luchó, metió y recortó un par de veces a -10. El dueño de casa no pudo descudiarse y apeló a sus variantes ofensivas para "enfriar", como cuando "Lafa" achicó 63-54 con puntos de Rotilli.

El equipo de Juan Cruz Santini comenzó a cerrarlo en el último gracias a una ráfaga de Ruibal para sacar +15 con 8 minutos por delante.

El Nacional (100): R. Arce (5), F. Dulsan (14), A. Schneider (13), V. Ruibal (17), E. Walter (2), fi; A. Catalán (11), O. Rayes (15), M. Cruglak (10), I. Errazu (5), S. Marzialetti (4), V. Díaz y A. Ferreyra (4). DT: Juan Cruz Santini.

La Falda (72): G. Fernández (21), B. Minnucci (20), F. Riccio (6), B. Jaratz (7), E. Frisón (9), fi; T. Zamparo, P. Amigo (3), V. Kleja (6) y J. Marcos. DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: El Nacional, 17-20; 48-34 y 71-60.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Joaquín Irrazábal y Joaquín Binsou.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Espora 53, Comercial 81

El de Ingeniero White tuvo un comienzo de alto vuelo en el que llegó a ganar 24-2 a 1m49s para que concluya el primer cuarto, gracias a una seguidilla de 2-2 en triples de Iturbide. Al mismo tiempo, Espora cerró el primer cuarto con 4 puntos de Galant y 2 para Coronel.

Así justificó un cómodo éxito en Punta Alta (81-53), para volver a la victoria y seguir de cerca al puntero del certamen.

En cuanto al desarrollo, a pesar del mal arranque los locales se fueron recuperando y asentando en el segundo parcial, manteniéndose Galant con la vía más clara de gol (13), mientras que enfrente Iturbide se fue al entretiempo con 10 en su casillero, para concluir como uno de los mejores de Comercial al finalizar el encuentro.

Espora sumó su tercera caída en fila.

Espora (53): M. Achor (9), M. Veliz (11), A. Miguez (5), I. Costanzo (6), J.P. Coronel (2), fi; J.I. Schiebelbein (3), J. Martínez, T. Galant (13), N. Staltari (3), Gian. Barcala (1), M. Salinas y B. Florentin. DT: Leandro Carbonell.

Comercial (81): J.C. Iturbide (15), S. Bussetti (16), L. Orellano (10), R. Lorenzo (6), M. Álvarez (10), fi; F. Cardone (10), Giu. Barcala (4), M. Maina (3), L. Hermosilla, F. Asensi (5), R. Manghi (2) y J. Hasanie. DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Espora, 6-26; 26-44 y 44-65.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.

Cancha: José Galié (Espora).

Próxima fecha

El viernes se enfrentarán Argentino-San Lorenzo, Comercial-9 de Julio, Sportivo-El Nacional, Ateneo-Bahía Basket, La Falda-Altense y Velocidad-Espora.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (12PG-2PP), 16 puntos

2º) Comercial (10-4), 14,5

3º) 9 de Julio (10-4), 14

4º) Sportivo (9-5), 13,5

4º) Altense (9-5), 13,5

4º) El Nacional (7-7), 13,5

7º) Argentino (7-7), 13

8º) Ateneo (6-8) 12,5

9º) Velocidad (6-8), 11,5

9º) Bahía Basket (4-10), 11,5

11º) La Falda (3-11), 10,5

12º) Espora (1-13), 9