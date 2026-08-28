Se adelantan los horarios de los partidos del Regional Pampeano

La programación del Regional Pampeano de rugby de este sábado sufrirá adelantos en sus partidos por otro test match de Los Pumas en nuestro país.

El seleccionado argentino de rugby enfrentará a Australia a las 16 en Jujuy en el primero de la serie. La revancha se jugará en Mendoza el sábado 5 de septiembre a las 18.

De ahí que por solicitud de UAR la competencia interna de clubes tenga que acomodar su programación para no superponerla con la presentación albiceleste.

La jornada correspondiente a la novena fecha del TRP A tendrá en nuestra ciudad el duelo Sociedad Sportiva-San Ignacio, con actividad desde las 10.30 en Preintermedia (arbitraje de Esteban Bevaqua), 12.15 en Intermedia (Ramiro García Gamero) y 14 con Primera (Santiago Bevaqua).

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Las Palomas vuelven a La Carrindanga para recuperar terreno tras caer el sábado pasado ante Los Cardos en Tandil por 35 a 28 y luego de dos presentaciones consecutivas de visitante, que incluyó el triunfo ante Universitario de Mar del Plata por 24-16.

En esta 9na jornada -segunda de las revanchas- el XV del Blanco busca seguir prendido entre los cuatro primeros, en zona de clasificación a semifinales, con el objetivo de cerrar esta rueda con la ventaja deportiva para los cruces (1º o 2º).

Su rival es uno de los equipos que cierra las posiciones del TRP A, con una victoria en ocho partidos. El conjunto marplatense viene de caer como local ante Mar del Plata Club por 57-14.

En la primera rueda Sociedad Sportiva se impuso a San Ignacio por 43 a 23.

Por su parte Argentino visitará este sábado a Universitario (Mar del Plata) con mismos horarios (10.30, 12.15 y 14).

El encuentro principal será dirigido por el árbitro local Nicolás Cosentino.

El Chancho, que no conoce la victoria, sigue en su búsqueda de puntos para salir del 8º puesto. En su anterior presentación cayó de local ante Comercial por 45 a 17.

El Azul visitará a un rival que se llevó la victoria desde el Country por 62-18 y que viene de caer en su cancha ante Sporting 33-31.

Los otros compromisos de la jornada en el TRP A serán los que jugarán Mar del Plata Club-Comercial y Sporting-Los Cardos.

En nuestra ciudad también se presentará El Nacional por la sexta del Regional Pampeano UROBA-Sur.

El Celeste recibirá a Punta Alta RC en la Quinta a las 14.30 en Primera y desde las 12.30 en Intermedia.

Será el único encuentro de este certamen.

La fecha pasada El Nacional derrotó a Pico RC como local por 26-18, mientras que Punta Alta RC cayó en su visita a Kamikazes (Colón) 29-10.

Formaciones

Los clubes bahienses van con estas formaciones en Primera del TRP A:

Sociedad Sportiva: 1. Mauricio Torrisi, 2. Santiago Bancora, 3. Uriel Trocoso; 4. Luca Loiacono y 5. Federico Stein; 6. Thiago Loiacono (capitán), 7. Agustin Antinori, 8. Felipe Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Mateo Kohler; 11. Alan Martinez, 12. Tomás Bermúdez, 13. Pedro Zorzano, 14. Felipe Serrat; 15. Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Definidores, 16. Joaquín Giménez, 17. Juan Francisco Malanga, 18. Ignacio Lance, 19. Martín Dosio, 20. Joaquin Marne, 21. Francisco Larrañaga Astibia, 22. Juan Cruz Samuel y 23. Gino Zanoni.

Argentino: 1. Facundo Aristimuño, 2. Francisco Ramírez, 3. Pablo Cerljenko; 4. Thiago Zaballa y 5. Julián Gargiulo; 6. Francisco Maenza, 7. Nicolás Hernández, 8. Nicolás Marengo; 9. Pedro Selvarolo (capitán) y 10. Tomás Expósito; 11. Franco Litterio, 12. Guido Marconi, 13. Martín Olivero, 14. Agustín Grunewald; 15 Baltazar Montero. Entrenador, Lisandro Flores.

Definidores, 16. Tomás Gutiérrez, 17. Franco Carrera, 18. Cristian Villarreal, 19. Bautista Schulmeister, 20. Thiago Laspada, 21. Matías d'Empaire, 22. Ramiro Correa y 23. Manuel Molina.

Árbitro URS en Roca

El árbitro Juan Ignacio Rossello, de la Unión de Rugby del Sur, estará presente este sábado en General Roca, donde se jugará el fin de semana el campeonato Argentino M16 Desarrollo.

La competencia se disputará en las instalaciones del club Roca RC y contará con la participación de las uniones Chubut, Austral, Lagos del Sur y Alto Valle.

Primeros auxilios

Se llevó a cabo el jueves a la noche en el club Universitario un curso World Rugby de primeros auxilios.

Fue dictado por el médico Emilio Corinaldesi (referente de bienestar del jugador URS) junto con licenciado Sebastián Mazzeo.

La capacitación abordó como ejes principales los primeros auxilios y reconocimiento y manejo de la conmoción cerebral, contenidos fundamentales para garantizar una práctica deportiva más segura y el cuidado de jugadores y jugadoras dentro del campo de juego.