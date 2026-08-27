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El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 28 de agosto en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 28 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 19 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo se presentará nuboso e inestable, con viento moderado del noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde, el tiempo será fresco e inestable, siempre con viento moderado del noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, por su parte, será fresca y nubosa, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 10 grados.

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