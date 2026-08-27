El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 28 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 19 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo se presentará nuboso e inestable, con viento moderado del noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo será fresco e inestable, siempre con viento moderado del noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, por su parte, será fresca y nubosa, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 10 grados.