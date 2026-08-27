Detuvieron en Misiones a un hombre que habría intentado entregar a sus hijos a cambio de un auto

Un hombre fue detenido en la provincia de Misiones acusado de intentar entregar a dos de sus hijos a cambio de un vehículo. La denuncia fue radicada por la madre de los cuatro menores, quien dijo haber recibido un audio en el que su expareja habría manifestado intenciones de dar a dos de los chicos.

A partir de la denuncia, la Justicia ordenó medidas que derivaron en la detención del acusado, quien posee antecedentes penales, sumado al resguardo de los hermanos y el secuestro de tres celulares.

El caso comenzó cuando la mujer, de 27 años, se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle y denunció que recibió por WhatsApp un audio en el que reconoció la voz de su expareja y padre de los niños. En la grabación, el hombre habría expresado su intención de entregar a dos de ellos a cambio de un vehículo.

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Ante la gravedad de lo denunciado, intervino el Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá, que ordenó proteger a los menores, detener al investigado y preservar elementos de prueba, destaca el comunicado policial.

En la noche del miércoles, efectivos de la Unidad Regional XI allanaron una vivienda del barrio Municipal y detuvieron a Ramón V., de 38 años.

Los hermanos, de 11, 9, 5 y casi 2 años, quedaron provisoriamente al resguardo de una tía paterna y recibieron contención de una psicopedagoga y una asistente social.

Además, Cibercrimen de la Unidad Regional XI incautó tres celulares vinculados a la denunciante, al acusado y a un tercero, que serán peritados.

La causa se tramita por el delito de supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución.

Como antecedente, los menores se encontraban al cuidado del padre luego de que la madre atravesara una crisis que requirió su internación. (NA)