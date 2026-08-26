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Estados Unidos suspendió las citas para la solicitud de visados en todo el mundo

Es una medida que se aplica de manera temporal, en el marco de la campaña de represión migratoria que está llevando a cabo Donald Trump.

Va en línea con la agresiva campaña de deportaciones y medidas de represión en materia de inmigración

Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para la tramitación de visados de solicitantes de todo el mundo, informaron medios internacionales.

La medida se tomó en el marco de la campaña de represión migratoria que está llevando a cabo el Gobierno del presidente republicano Donald Trump durante su segundo mandato en la Casa Blanca, según un informe de la agencia de noticias Reuters.

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Un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que se puso en marcha una iniciativa de formación a escala mundial en todas las embajadas y consulados estadounidenses del mundo.

De ese modo, las citas para los servicios de visados se ajustarán para dar cabida a dicha formación.

Esto va en línea con la agresiva campaña de deportaciones y medidas de represión en materia de inmigración, reporta el mencionado medio. (NA)

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