Cae el precio del petróleo por posible acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Irán habrían llegado a un acuerdo de alto el fuego, que incluye la libre navegación en el estrecho de Ormuz, según informó el martes la agencia de noticias rusa RIA Novosti.

En ese marco, se espera que el acuerdo se anuncie formalmente en los próximos días, indicaron las fuentes militares paquistaníes y de seguridad iraníes mencionadas por esa agencia rusa.

La noticia del posible acuerdo hizo caer los precios internacionales del petróleo más de 2 dólares por barril.

Asimismo, hasta el momento los gobiernos de Washington y Teherán no oficializaron dicho anuncio de manera directa.

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Qatar y Pakistán, mediadores del acuerdo

El acuerdo ocurriría a partir de la mediación de Qatar y Pakistán. En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, señaló el martes que mantienen a diario comunicación para retomar las negociaciones, según reportaron medios internacionales.

Aunque no brindó detalles, el funcionario aseguró que se busca una solución diplomática a través del diálogo. (NA)