Vecinos de la localidades rosaleñas podrán gestionar turnos del Hospital en los CAPS

La Secretaría de Salud del Municipio de Coronel Rosales informó que los vecinos de Bajo Hondo, Villa del Mar, Villa Arias y Pehuen Co ya no deberán trasladarse hasta el Hospital Municipal "Eva Perón" de PUnta Alta para solicitar turnos.

A partir de ahora, quienes necesiten gestionar una atención en el nosocomio local podrán realizar el trámite directamente en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de su localidad, acercándose al servicio de Enfermería, donde se efectuará la gestión correspondiente.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso al sistema de salud y acercar la gestión de turnos a las distintas comunidades del distrito, evitando traslados innecesarios, , según indicaron desde la comuna.

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Los CAPS incluidos en esta modalidad son:

Bajo Hondo: Enzo Testani S/N.

Villa del Mar: Rivadavia 355.

Villa Arias: Miguel Cané 485.

Pehuen Co: Villanueva y Espora.

Desde la Secretaría de Salud señalaron que la medida forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la atención sanitaria y garantizar un acceso más cercano y sencillo a los servicios de salud para los vecinos del distrito.