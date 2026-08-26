La venta de combustibles acumula una baja del 9% en lo que va del año

El consumo de combustibles cayó 6,4% interanual en julio, el peor dato registrado en los últimos dos años. El mes pasado se despacharon 1.368.722 metros cúbicos de nafta y gasoil.

En lo que va de 2026, el sector solo mostró una mejora en enero, cuando se comercializaron 1.423.721 metros cúbicos. Desde entonces, las ventas acumularon seis meses consecutivos de caída, con un retroceso del 8,9%.

Los datos corresponden a la Secretaría de Energía. El mes pasado las ventas de nafta súper bajaron 2,90%. En cambio, las de gasoil repuntaron 1,47% respecto a junio.

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Cuál fue la caída en la venta de nafta súper y premium durante julio

En julio, el consumo de nafta y gasoil cayó en 21 jurisdicciones en la comparación interanual. Las más afectadas fueron Tucumán (-22,41%); Jujuy (-16,42%) y Misiones (-13,84%).

Por el contrario, La Pampa, Neuquén y Santiago del Estero arrojaron resultados positivos, aunque por debajo de 1%.

A nivel nacional, las ventas de los combustibles cayeron 6,40% interanual en julio:

Nafta súper. Las ventas bajaron 7,80% en julio frente al mismo mes de 2025 y 2,90% contra junio.

Nafta premium. El consumo retrocedió 6,40% en los últimos 12 meses. En cambio, registró una mejora de 1,34% frente a junio.

Gasoil. Las ventas recortaron 7,04% con respecto a julio de 2025, pero se incrementaron 1,47% en comparación al sexto mes del año.

Gasoil premium. El consumo cedió 1,89% en los últimos 12 meses, pero medido de forma intermensual, las ventas crecieron 0,65% en julio.

Ranking del consumo de nafta y gasoil: qué pasó en Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe

De acuerdo con cifras relevadas por la Secretaría de Energía, las provincias que más volúmenes de nafta y gasoil vendieron en julio fueron Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe.

El expendio de combustible en metros cúbicos fue el siguiente:

Buenos Aires. El consumo de nafta y gasoil alcanzó 476.124 metros cúbicos en julio. Esto reflejó una caída interanual de 5,50%.

Córdoba. La venta de combustibles totalizó 157.212 m3 el mes pasado, lo que significó una merma interanual de 1,57%.

Santa Fe. Despachó 106.571 metros cúbicos de nafta y gasoil en julio, una caída de 1,60% frente al mismo mes del 2025.

CABA. El expendio de combustible fue de 82.778 metros cúbicos durante el séptimo mes del año, un retroceso interanual de 9,54%. (TN)