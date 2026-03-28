Marcelo Pallotti: qué necesita Bahía, la regionalización, el trabajar gratis, lo que dejó Fabián Borro y más...

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Con la Federación Bonaerense ya equilibrada, en orden y pudiendo proyectar después de todo lo que significó la intervención (de la ex Federación de la Provincia), su presidente, el bahiense Marcelo Pallotti, aseguró que están en un buen momento institucional.

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También brindó su mirada del básquetbol bahiense, de la regionalización, del presente dirigencial a nivel nacional desde el fallecimiento de Fabián Borro, de los Provinciales y Argentinos que se vienen, y de sus expectativas como dirigente.

"Hemos batido casi todos los récords de inscripciones en los torneos bonaerenses. Este será el segundo año que llevamos adelante los torneos con este formato y hubo 160 equipos anotados", destacó.

"Y como el año pasado fuimos bastante coherentes en los armados de los torneos y por cómo se terminaron, creo que ayudó a que los clubes se fueran animando y que estos torneos resulten cada vez más importantes", entendió.

En tal sentido, Bahía también incrementó su número de representantes, en esta corriente que elige participar a nivel provincial con sus divisiones formativas.

De todos modos, a nivel superior, en masculino, la ciudad tiene solamente a Villa Mitre como representante.

"Todos sabemos que Bahía es una isla, están todos en un pago chico donde las cosas salen bien, los torneos son interesantes e importantes, para eso se trabaja. Pero también está bueno medirse a nivel provincial y ver dónde estamos parados. Hay que salir y ganar para demostrar que lo que tenemos es realmente fuerte", opinó Pallotti.

"Bahía se merece tener un equipo tanto en el Provincial como en la Liga Federal -aseguró-, porque sino estamos patinando siempre sobre el mismo barro".

Curiosamente, la fuerte competencia interna es uno de los aspectos que pone freno a los clubes que estarían en condiciones de dar ese paso adelante.

"Cuando recluta jugadores un equipo como Villa Mitre, y pasó con Bahía Basket también, todos se quejan, pero hay que darle al jugador esa competencia por encima de la local, porque sino terminan emigrando", señaló Pallotti.

"Tenemos jugadores, recursos y nos llenamos la boca hablando de nuestro básquet local, entonces, es el momento de dar el paso y sumar equipos para protagonizar en una Liga Bonaerense o la Federal. Hoy el torneo Federal es el más importante que tiene la CAB y no hay ningún equipo de Bahía", apuntó.

Y se preguntó: "Si somos una de las dos asociaciones más grandes del país, entonces ¿por qué nuestros equipos campeones no participan de otras ligas?".

La ausencia de más representantes locales -además de Villa Mitre- en escalones intermedios entre los torneos de la ABB y la Liga Nacional hace que emigren aquellos jugadores con proyección o intenciones de crecer.

"Se van jugadores como (Enzo) Roth, por ejemplo, y uno se pregunta, ¿estaba Roth para una Liga Nacional? Capaz que sí, pero podría ser titular en un equipo local de Napostá y que participara en la Liga Federal. Qué pasa, terminamos jugando el torneo local con jugadores experimentados, pero que no quieren viajar, y así le estamos quitando la posibilidad a los chicos con proyección", opinó Pallotti.

Y fue más allá: "Los dirigentes nos enfocamos en tratar de salir campeones con nuestros equipos de Primera, pero los jugadores se siguen yendo porque quieren otra cosa. Terminamos jugando un torneo local hermoso, divino, a cancha llena, tenemos cantidad de pibes jugando, ahora, ¿dónde está el salto de calidad? Cazamos en el zoológico, pero no nos podemos comer a nadie, porque se van, tienen otra proyección. Entonces, creo que un escalamiento de equipos en distintas categorías le daría mucho más lugar a esos jugadores para que se desarrollen".

"Aparte -agregó- le daría un salto de calidad a los clubes. Villa Mitre es el claro ejemplo de cómo fue cambiando y profesionalizando su básquet, a partir de estar en una liga superior. Sé que es caro, difícil y significa un sacrificio enorme, pero es parte de una proyección de un club y a partir de ahí generás un recurso diferente".

Según contó, durante su mandato como pesidente de la ABB había encaminado una idea para tener un representante bahiense a nivel nacional.

"En su momento tenía resuelto a nivel institucional y administrativo participar del Federal con una selección bahiense, aunque después terminé en la Federación y no pude desarrollarlo", recordó.

"Creo que tendríamos un híbrido impresionante para jugar el Federal, con pibes para mostrarlos, no jugar con los consagrados. Sería promover los chicos que realmente tienen la posibilidad", agregó.

Paralelamente a esta lectura de la realidad deportiva, Pallotti admitió que los clubes, en muchos casos, hacen lo que pueden y como pueden.

"En Bahía no tenemos apoyo de ningún lado, es todo a pulmón, sacrificio y tampoco hay una cultura, sobre todo en los clubes que se sacrifican tanto, de ver cómo poder desarrollar el ingreso de otra manera, porque a medida que uno se profesionaliza va dejando las cosas de sacrificio como club", señaló.

Cero peso

Reconociendo que él también surgió dirigencialmente en el mismo contexto, entiende que en algún momento debería profesionalizarse.

"Lo que tenemos es lo que nos llevó hasta donde estamos y seguimos laburando gratis", recordó.

"Llevo 20 años como dirigente y nunca cobré un peso, no importa en qué escala te encuentres, eso no está bien. Y vas a la CAB y pasa lo mismo, pero en un punto algo tiene que ser profesional, debe estar reglamentado, con sueldos que realmente amparen a un dirigente a no tener que contar con otra actividad o, por lo menos, que no sea en desmedro de una familia. Es muy difícil...", reconoció.

Por la región

Respecto de la regionalización que nació a partir de sumar equipos a los torneos de la ABB, Pallotti definió: "Aplaudo todo lo que se está haciendo".

Y agregó: "Para mí, traer a Punta Alta a Bahía fue uno de los mayores éxitos de la gestión. Hoy volvieron a tener pertenencia, son parte de la Asociación y dieron muestras de que están a la altura. Y con la región también. Hay canchas hermosas, dirigentes que hacen el esfuerzo por nuestro deporte, entonces nosotros, si realmente somos lo que somos en Bahía, tenemos que abrir las puertas y desparramar nuestro básquet por toda la región".

Ya sin Borro

Tras el fallecimiento de Fabián Borro, el básquetbol nacional perdió a una figura dominante en todo sentido.

"Fabián no tenía ningún cargo dentro de la CAB, por lo tanto la CAB siguió funcionando tal cual como venía, más allá que los lineamientos eran los de él. Fabián no tenía solamente la CAB bajo su mando, sino que llevaba adelante tanto Obras, como Febamba... Pero cada organización se fue armando con el equipo que estaba y hoy funcionan todos separados. Creo que a la CAB no le afectó, sí en el cambio de formato de conducción, porque de la manera que se manejaba él no creo que lo haga otro dirigente, porque esa forma de conducción era bajo poder y eso hay que construirlo. No creo que haya otro Fabián Borro en el básquet, como fue en el fútbol Julio Grondona", comparó.

Provinciales y Argentinos

Pallotti contó que la Federación ya tiene aire económico para sumarse a la organización de los Provinciales.

"A partir de este año la Federación va a tener un importante aporte de dinero en la organización. Es lo que queríamos, empezar a poder repartirla, porque lo que hicimos fue juntarla para afrontar los gastos que nos dejaron y los juicios que no se cerraron. Hoy tenemos la Federación totalmente saneada, pero los cuatro juicios que tenía la Federación están en curso", contó.

En tanto, adelantó que Provincia participará del Argentino U13 en ambas ramas, aunque también se disputará el de U11.

"Solamente vamos a presentar U13, porque no estamos de acuerdo con jugar U11: primero, que no tenemos Provinciales de la categoría, y segundo porque nuestra propuesta era otra, que participaran los clubes campeones de cada Federación y sacar a las Asociaciones del medio. Ya U15 y U17 es más fácil, porque tenemos los Provinciales", expresó.

Siempre listo

Respecto de su carrera dirigencial recordó cómo llegó y lo que le falta.

"Me quedan tres años más de mandato, yo hoy estoy abocado a esto. Si más adelante hay que trabajar para la CAB en algún puesto, siempre estoy para colaborar", avisó.

De todos modos, aclaró: "Las cosas se fueron dando, yo no voy donde no me llaman. Y cuando me comprometo, lo hago en serio".

"Ser el presidente de la Asociación Bahiense fue lo que me dio el respaldo para estar donde estoy hoy, no porque era Marcelo Pallotti; más allá que uno tiene su impronta, mucho más tiene que ver a quién representás que quién sos", aseguró.