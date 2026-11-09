Fiesta Enclave: 10 años de ritmo, música y una celebración que vuelve al lugar donde empezó todo

Enclave cumple 10 años y lo celebra con una nueva Fiesta Enclave, esta vez con un regreso muy especial: el viernes 13 de noviembre vuelve a Complejo Bailotage, el escenario donde todo comenzó.

Una década después de aquella primera presentación, el grupo de percusión bahiense prepara una noche para reencontrarse con su público, celebrar el camino recorrido y seguir haciendo lo que mejor sabe: transformar el ritmo en una experiencia colectiva.

La propuesta tendrá a Enclave en vivo, con su particular sistema de percusión por señas, una forma de crear música en el momento donde la improvisación, la coordinación y la energía de sus integrantes construyen un espectáculo diferente en cada presentación.

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La celebración también contará con invitados especiales: Friki Frankie, Lo Luiggi y Bruce 83, quien estará a cargo de un DJ Set y acompañará la fiesta con música y sorpresas para seguir bailando hasta las 3 de la mañana.

Además, habrá barra de bebidas y una propuesta gastronómica de Cumplí tu Antojo, para completar una noche que promete música, baile y encuentro.

Diez años después, Enclave vuelve al lugar donde empezó todo. Una invitación a celebrar la historia, disfrutar el presente y ser parte de una fiesta que sigue creciendo junto a su comunidad.

Entradas disponibles en TicketBahia.com