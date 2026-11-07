Un filme italiano con una historia real, en el ciclo de Amantes del Cine

Esta semana y siguiendo con un mes dominado por los estrenos italianos, el Círculo De Amantes Del Cine proyectará 'Berlinguer: La gran ambición', de Andrea Segre.

Segre (1976) es Doctor en Sociología de la Comunicación y director y guionista de films dramáticos y documentales para cine y televisión.

El film está basado en la vida del popular líder político italiano Enrico Berlinguer, quien casi llevó al poder al Partido Comunista de Italia, junto a la Democracia Cristiana en 1978.

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"La gran ambición, buen título para todas las personas que deseen conocer o recordar los años convulsos de la política italiana entre 1973 y 1978, que estuvo a punto de cristalizar en un gobierno de alianza entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. La fotografía de Benoit Dervaux es oscura, quizá a propósito para remarcar aquellos años duros llenos de amenazas y sombras en el tablero político de la nación transalpina La gran ambición desarrolla con fluidez la trama política desde el protagonismo central de Enrico Berlinguer y sus relaciones con los partidos de centro y derecha, así como sus esfuerzos de equilibrio con el eurocomunismo dentro del complejo e inestable tablero político mundial". (cinemagavia.es)

- Premio al Mejor Actor (Elio Germano) en los David Di Donatello 2025.

- Premio al mejor Actor (Elio Germano) en el festival De Roma 2024.

'Berlinguer: La gran ambición' será estrenado el domingo 8 y martes 10 de noviembre, en el Cine Visual, a las 19:30.

Por tratarse de una función privada de cine-arte dedicada a cinéfilos, se exige el apagado de celulares antes del inicio de la proyección y no se permite la entrada una vez iniciada la misma.