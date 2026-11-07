Organismos Artísticos del Sur presentará la ópera Acis y Galatea, de Händel

Organismos Artísticos del Sur, presentará la ópera Acis y Galatea, del compositor alemán Georg Friedrich Händel, con libreto de John Gay. Las funciones se realizarán el viernes 6 y sábado 7 de noviembre a las 20:00 en el Gran Teatro Plaza, como parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El Coro Estable de Bahía Blanca y el ensamble instrumental compuesto por Jeremías Petruf y Besa Aliaj (violines), Andrés Lagos (violoncello), Gabriel Yoma (contrabajo), Andrés Vigil Mendoza y Luis Márquez (oboes) y Leonardo Bedetti (piano), estarán dirigidos por la maestra titular Constanza Piqué Bazzano. La puesta en escena estará a cargo del régisseur Felipe Hirschfeldt.

Maestra titular Constanza Piqué Bazzano

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Régisseur Felipe Hirschfeldt

Los roles principales serán interpretados por Marcos Misculin (Acis), Gina Alvarado (Galatea), Franco Cirullo (Polifemo) y Ezequiel Rodríguez (Damon). La propuesta escénica se completa con el diseño visual de Romina Pettinari y el diseño de iluminación de Leandro Cataldo, elementos fundamentales de una puesta que traslada el artificio barroco al universo digital. El vestuario es producción del Teatro Argentino de La Plata, mientras que el maquillaje y la peluquería estarán a cargo de Organismos Artísticos del Sur.

Ezequiel Rodríguez (Damon)

Marcos Misculin (Acis)

Las entradas podrán adquirirse en el Gran Plaza Teatro, de lunes a sábado de 17:00 a 20:00. Los descuentos para jubilados y estudiantes estarán disponibles únicamente por boletería.

Acerca de la obra

Compuesta en 1718, Acis y Galatea es una de las obras dramático-musicales más representativas del Barroco inglés. Basada en un episodio de las Metamorfosis de Ovidio, la obra narra la historia de amor entre la ninfa Galatea y el pastor Acis, cuya felicidad se ve amenazada por los celos de Polifemo, un cíclope enamorado de la joven. En un entorno idílico, Galatea y Acis celebran amor acompañados por un coro de pastores y ninfas que comparte y ensalza la felicidad de la pareja.

Sin embargo, la armonía se ve interrumpida con la llegada de Polifemo, quien, dominado por los celos, asesina a Acis arrojándole una enorme roca. Desconsolada, Galatea utiliza sus poderes divinos para transformar a su amado en un río eterno, inmortalizando así su memoria.

Franco Cirullo (Polifemo)

Acis y Galatea: ¿el Barroco contemporáneo?

La propuesta escénica de esta producción imagina cómo sería el Barroco si surgiera en la contemporaneidad. A partir de esa premisa, el artificio característico del período se traslada al universo digital mediante proyecciones, iluminación y recursos visuales que reemplazan las antiguas maquinarias escénicas. Los intérpretes conservan elementos propios del lenguaje barroco, pero la acción transcurre en un entorno en constante transformación, donde la imagen digital expande los límites físicos del teatro.

En palabras de Felipe Hirschfeldt y Constanza Piqué Bazzano, la música de Händel ocupa un lugar central en esta propuesta, funcionando como un puente entre la mitología clásica, la sensibilidad barroca y las herramientas tecnológicas contemporáneas.