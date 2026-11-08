La gran oportunidad exportadora de Argentina

Argentina se encuentra ante un escenario global de transformación estructural con oportunidades históricas para multiplicar sus exportaciones.

Impulsadas por la energía, la minería, la agroindustria y la economía del conocimiento, tiene un panorama más que alentador.

Los ejes principales que tenemos a la vista son:

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--El tradicional del Agro, en donde se han abierto grandes oportunidades como los acuerdos con el Mercosur, Estados Unidos y los tradicionales mercados de Asia y Medio oriente, pero con el agregado de que se han incorporado nuevos rubros, como carnes o frutas, y, el aumento de valor agregado de los commodities tradicionales, por mayor actividad agroindustrial. En este mercado, el conocimiento está jugando un gran partido porque tanto la genética, como la tecnología, hace que año a año aumente la producción, la calidad y la variación de productos. Para 2035 se estiman aumentos de un 45% en la producción primaria y un 66% en las manufacturas.

--El sector energético, impensado antes de Vaca Muerta. El desarrollo masivo de este supra yacimiento está modificando sustancialmente la matriz exportadora, tanto es así que para 2030 se estima que el país exportará más en petróleo y gas que todo el complejo agropecuario. Aquí las iniciativas privadas han tenido un rol sustancial, llevando adelante las obras necesarias para trasladar y transformar el producto energético y acercarlo a los puertos, hasta creando nuevos puertos.

--Y el tercer sector, gracias a los grandes cambios que genera la industria por el cambio climático, es la minería. Nuestro país tiene el privilegio de contar con grandes yacimientos de Cobre y Litio, además de los complejos de oro y plata. El litio del norte ya es un jugador internacional para la industria de electromovilidad y electrónica. El cobre está en etapa de inicio de grandes proyectos.

--Gracias a la calidad de la universidad argentina, nuestro país es exportador de software, biotecnología y servicios profesionales. De hecho, en avance de agricultura es uno de los líderes mundiales, al igual que en ganadería, donde los reproductores nacionales son buscados por todos los países ganaderos del mundo.

La preocupación actual de los productores, industriales y exportadores está centrada en la falta de recursos logísticos para llegar a los puertos. Vías y material rodante obsoleto en los ferrocarriles y rutas muy deterioradas y super congestionadas atentan contra los costos y tiempos operativos.

El Estado entiende que los particulares interesados deben hacerse cargo de este item, pero las inversiones son muy grandes y Argentina se caracteriza por la falta de créditos para el desarrollo de inversiones.

El caso de nuestra ciudad, nodo estratégico, ferrovial, energético y agroindustrial con el mejor puerto de aguas profundas nacional, tiene una infraestructura logística paupérrima.

Es momento de pensar y actuar para lograr:

1. Estabilización macroeconómica: Continuar con la reducción de la brecha cambiaria y la desinflación gradual para otorgar previsibilidad de costos.

2. Reducción de la presión impositiva: Disminución paulatina de los derechos de exportación (retenciones).

3. Infraestructura y Logística: Inversión crítica en ductos de transporte energético, optimización de puertos y redes viales.

4. Financiamiento comercial: Acceso a créditos internacionales competitivos para que las PyMEs inviertan en su capacidad exportadora.

5. Desregulación normativa: Simplificación de trámites sanitarios y aduaneros para agilizar los despachos al exterior.