El ferrocarril, una pieza clave para potenciar el perfil exportador del puerto

El ferrocarril de cargas es fundamental para la economía y la logística de Bahía Blanca y el país. Sus rieles conectan el sudoeste bonaerense con los centros de producción del nacionales, y potencia su rol como nodo ferroportuario estratégico.

El caso de Ferroexpreso Pampeano, que conecta en forma directa los puertos de Ingeniero White y Rosario, tiene una trocha que, en combinación con Ferrosur, Ferrocarriles Argentinos Cargas, y Nuevo Central Argentino, vinculan el centro, el oeste, todo el litoral y la Patagonia con la misma trocha.

Esto lo convierte en un aliado indispensable para el traslado de grandes volúmenes de carga a grandes distancias. Vaca Muerta pide hoy a gritos la reactivación del Ferrocarril para el traslado de insumos, principalmente arena (que viene básicamente de Entre Ríos) hacia los yacimientos.

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Ferroexpreso, aún llamado el Ferrocarril del Agro Argentino, está llamado a ocupar un sitio preferencial en el nuevo núcleo exportador de Argentina, al incorporarse la energía y sus derivados.

Tiene conectividad directa con Vaca Muerta y el norte del país, que le permite transportar insumos y productos en ambos sentidos, la arena entrerriana, uno de los principales.

El agro argentino sigue creciendo en superficie y rendimiento gracias a la tecnología y a la genética, lo cual aumentará el caudal exportador.

Tiene conectividad con todos los puertos del litoral hasta Bahía Blanca.

Por otra parte, no está demás, en momentos en que todos nos quejamos del estado de las vetustas y congestionadas rutas argentinas, recordar que:

El ferrocarril, al desplazar toneladas de carga pesada sobre rieles, disminuye el desgaste de las rutas y mejora la seguridad general del transporte.

El ferrocarril de cargas ejerce un impacto estructural directo sobre la competitividad, la capacidad operativa y la sustentabilidad del Puerto de Bahía Blanca.

A diferencia de otras terminales fluviales del país que dependen casi exclusivamente del camión, Bahía Blanca funciona bajo una verdadera simbiosis ferroportuaria. Las cifras demuestran que uno de cada tres buques que operan en el complejo portuario bahiense carga productos transportados directamente por vía ferroviaria

El ferrocarril altera positivamente la economía del puerto al expandir su hinterland. Al permitir el transporte masivo a distancias medias y largas, el tren abarata significativamente el costo por tonelada de flete en comparación con el camión. Esto vuelve competitivas a regiones agrícolas muy alejadas del mar, forzándolas a elegir a Bahía Blanca como su nodo exportador natural por encima de otras.

El ferrocarril absorbe esos flujos masivos y estabiliza la logística interna, evitando la paralización o demoras costosas en las terminales portuarias.

Desde la perspectiva local, el Consorcio de Gestión del Puerto sostiene como prioridad a largo plazo la rehabilitación y optimización de la conectividad ferroviaria directa en el corredor Bahía Blanca - Rosario. El objetivo es consolidar un "Puerto Alimenticio" eficiente, habilitando ramales secundarios hoy inactivos de la pampa húmeda mediante inversiones selectivas conjuntas entre el puerto y los operadores de carga.

Resta esperar que pretenda el estado nacional para los ferrocarriles de carga, ya que por el momento las inversiones directas son sólo para el ferrocarril de pasajeros y circunscripto al segmento del Gran Buenos Aires.

Queda esperar la experiencia inicial, en proceso licitatorio, del Belgrano cargas para poder analizar un futuro que permita al ferrocarril ocupar el lugar que le corresponde en este extenso país, en el transporte de cargas.