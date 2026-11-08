El puerto de Bahía llega a más de 40 destinos internacionales

El movimiento de mercaderías en el ámbito de actuación de la ría de Bahía Blanca registró una caída del 8,8% durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con igual período del año pasado.

De acuerdo con el relevamiento estadístico, entre enero y septiembre se movilizaron 13.808.843 toneladas, frente a las 15.024.157 toneladas contabilizadas en los mismos meses de 2025. La diferencia representa una disminución de más de 1,2 millones de toneladas.

Los granos concentraron el mayor volumen de actividad, con 9.166.377 toneladas, aunque también registraron una baja del 7,9% respecto de las 9.889.410 toneladas del año anterior.

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En el rubro de químicos e inflamables se movilizaron 2.252.177 toneladas, un 7,9% menos que en 2025. Por su parte, las cargas varias alcanzaron las 778.722 toneladas, con una caída del 11%.

También se observaron retrocesos en las mercaderías transportadas por vía terrestre, que sumaron 1.034.074 toneladas (-5,7%); los subproductos, con 387.843 toneladas (-32%), y los aceites, que totalizaron 189.650 toneladas (-24,2%).

De esta manera, todos los rubros relevados presentaron variaciones negativas durante el período analizado, en un balance que refleja un menor movimiento de mercaderías en el sistema portuario de la ría de Bahía Blanca.

Entre los productos que mostraron las mayores subas se destacaron los materiales para proyectos, con un incremento del 1.238,8%; los pellets de girasol (67%), el octeno (50,1%), el butano (45,4%), la baritina (39,7%), la soda cáustica (32,2%), el propano (31,9%), el aceite de girasol (29,6%), la malta (29%) y el gas y fuel oil utilizado como combustible para buques (29,9%).

En contrapartida, las principales caídas se registraron en el fuel oil, con un descenso del 66,7%; la fertilización, que retrocedió un 37,1%; el poroto de soja (32,2%) y la soda cáustica en perlas (70,6%). Además, no se registraron movimientos de aceite de soja, crudo ni pellets de soja durante el período informado.

En cuanto a los destinos de las exportaciones, Vietnam encabezó el listado con 1.954.568 toneladas, seguido por China, con 1.577.440; Arabia Saudita, con 1.551.883; Brasil, con 1.306.112; Malasia, con 856.667; Indonesia, con 721.042; Filipinas, con 392.683; Bangladesh, con 350.439; Corea del Sur, con 314.318; India, con 284.169 y Jordania, con 232.580;

También Perú, con 209.901; Estados Unidos, con 188.022; Emiratos Árabes Unidos, con 146.400; Kuwait, con 144.850; Chile, con 139.931; Tailandia, con 126.527; Egipto, con 115.782; Taiwán, con 114.295; Irak, con 111.416; Países Bajos, con 103.457; Qatar, con 102.840; Kenia, con 79.548 y Maldivas, con 74.532;

Además, Omán, con 73.793; Colombia, con 73.581; República Dominicana, con 69.773; Italia, con 59.400; Turquía, con 49.241; Portugal, con 40.453; México, con 32.740; Rumania, con 32.065; Irlanda, con 26.820; Australia, con 22.816; Sudáfrica, con 22.344; Singapur, con 21.118; Ecuador, con 19.570; Tanzania, con 17.637; Túnez, con 16.497; Sri Lanka, con 15.091; Togo, con 13.416; Nueva Zelanda, con 10.680; Senegal, con 9.601; Uruguay, con 5.177 y Venezuela, con 846 toneladas.

En total, las exportaciones alcanzaron las 11.832.061 toneladas.