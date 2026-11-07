Un tiroteo en Cracovia, Polonia, deja cinco muertos y 12 heridos

Cinco personas murieron y cerca de una docena resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el sábado en la Plaza Mayor del Mercado de Cracovia, informó la Policía polaca en la red social X y constató la Agencia Noticias Argentinas.

El autor del ataque recibió balazos de los oficiales de policía y está siendo trasladado a un hospital, indicó la Policía, que agregó que los servicios de emergencia siguen trabajando en el lugar.

El sitio de internet polaco de noticias Onet, citando fuentes de la dirección del Ministerio del Interior y Administración, informó que dos oficiales de policía y 15 civiles resultaron heridos.

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Siete heridos eran siendo atendidos en el Hospital Universitario, seis de ellos en condición estable, detalló Xinhua.

Declaraciones

Un representante de la policía regional declaró a la televisora TVN24 que el atacante vestía ropa militar y utilizó un arma larga de tipo militar. Fue detenido en la intersección de las calles Dietla y Stradom.

Una gran cantidad de armas de fuego y municiones adicionales fue incautada de su automóvil.

Al citar información policial no oficial, Onet señaló que el atacante disparó indiscriminadamente contra personas mientras conducía, sin seleccionar objetivos específicos.

Los oficiales lo persiguieron e intercambiaron disparos con él, que actuó en soledad, según información policial no oficial.

Los servicios de bomberos instaron a residentes y turistas a mantenerse alejados de la plaza y pidieron a quienes se encontraban en las cercanías que buscaran refugio en un lugar seguro hasta que la policía localizara al atacante armado.

De acuerdo con el sitio de internet polaco de noticias RMF24, un helicóptero ambulancia aérea aterrizó en la plaza. (N/A)