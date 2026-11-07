De leyenda del rugby a incursionar en la Fórmula E: el nuevo rol de Agustín Pichot

Agustín Pichot, leyenda del rugby argentino y muy ligado al deporte desde su retiro, dio detalles de su llegada a la Fórmula E -categoría eléctrica de automovilismo que se verá en vivo por Disney+ Plan Premium- como ejecutivo de la escudería Fortescue Zero Racing.

En diálogo con ESPN tras la presentación, Pichot ahondó en cómo el equipo australiano desembarcó en la Fórmula E.

"Esto empieza hace unos años, cuando Andrew (Forrest) me pidió que hagamos cosas juntos para la transición energética. Empezamos con proyectos de electrones, después de hidrógeno y después se transformó en una empresa de energía con minería. Y me tocó liderar a mí la parte de crecimiento de nuevos negocios, hidrógeno era uno, amonio era otro", explicó Pichot.

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"Se fue dando y después compramos Williams Advanced Engineering, de la familia Williams, y naturalmente había toda una parte de innovación en el deporte motor. Nos enganchamos hace cinco años, tomé la posición hace dos años de realmente desafiar esta parte de innovación y tecnología con un equipo. Y nos animamos. Este año decidimos con Andrew, Travis (Hester) y todo el equipo tener un equipo de Formula E. Tenía sentido, hacíamos las baterías y un software para aplicarlo. El siguiente paso fue tener un equipo y acá estamos", contó el ex capitán de Los Pumas y medalla de Bronce en el Mundial 2003.

La Formula E tiene que ver mucho con la tecnología de la electrificación, que es lo que hacemos nosotros, con los electrones. Es un buen desafío. El equipo tiene un prestigio muy grande. Jim (Wright), el principal del equipo, es un tipo de muchos años de experiencia, estuvo en Fórmula 1 con Williams. Esperamos ser competitivos. No entiendo mucho para decir si vamos a estar en esto, pero yo apoyo, sigo, los escucho y ojalá podamos estar compitiendo. Queremos ganar, por supuesto, como en todo deporte competitivo, pero creo que tenemos un gran equipo: Dan (Ticktum) es un gran conductor, estamos terminando de definir el segundo, pero con ganas de hacer algo diferente y nuevo", añadió.

Su rol en las carreras

Consultado sobre cómo se implicará en las carreras de la Fórmula E, cuya temporada 2026/27 empezará el 18 de diciembren Jeda, Arabia Saudita y culminará el 25 de julio del próximo año, luego de 21 carreras, el exrgubier señaló: "Esta no es mi única función. Me encantaría que fuera. Pero sí voy a tratar de ir a casi todas las carreras".

"Por supuesto de un lado de apoyo, no soy de esos que se meten, no sé de esto. No me meto en el vestuario de rugby ni en mi club, imaginate si lo voy a hacer en un deporte que no tengo ni idea. Muy respetuoso, muy contento. Estoy entusiasmado, es algo nuevo en mi vida, algo que no había hecho nunca. Fueron meses de aprender un montón de cosas que no sabía. Al final termina siendo un deporte, el automovilismo, que tiene una cuestión tecnológica muy importante", completó.

Motor y pilotos

La nueva escudería utilizará unidades de potencia Jaguar y debutará junto con la nueva generación de monoplazas GEN4. Además, ya tiene confirmados a sus dos pilotos: los británicos Taylor Barnard y Dan Ticktum.

El primero llega después de convertirse en el ganador más joven de la historia de la categoría, mientras que su compañero acumula dos victorias en la Fórmula E.

Por su parte, Jim Wright será el director del equipo. (Fuente: ESPN).