LBB Oro: Alem pasó a cuartos y Olimpo definirá con Liniers el último pasajero de playoffs

L.N. Alem dio el golpe de visitante, vencido esta noche a Liniers por 82 a 65 y, en consecuencia, jugará los cuartos de final ante Napostá (2°), quedando como séptimo clasificado de cara a los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol de Oro.

Mientras que el Chivo, por su parte, se medirá ante Olimpo, que venció como local a Estudiantes, por 84 a 77, y lo despidió de la competencia.

El ganador de ese cruce, que irá el lunes en el Hernán Sagasti, será octavo y cruzará ante Estrella (1°), en el inicio de los playoffs en busca del título.

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Los cuartos de final comenzarán el jueves 12, al mejor de tres, con 1º) Estrella-8° (Liniers u Olimpo), 2º) Napostá-7°) L.N. Alem, 3º) Bahiense del Norte-6º) Villa Mitre y 4º) Pueyrredón-5º) Pacífico.

Kucan avanza ante la marca de Mazzello.

Liniers 65, L.N. Alem 82

Un sólida y muy buena labor colectiva, con individualidades en alto nivel, le permitió a L.N. Alem llevarse un holgado triunfo de cancha de Liniers.

La victoria por 82 a 65, con los juveniles en cancha en los últimos minutos y la máxima de 26 (82 a 56) que llegó a sacar en el cierre grafican claramente un éxito que la visita logró abrochar mucho antes del bocinazo final.

Franco Ruesga y Herrera van al encuentro de Wilson.

Dottori lanza por sobre Ríos.

Un segundo cuarto de alto vuelo fue la clave para que Alem logre quebrar el juego y pueda descansar en una ventaja que nunca corrió riesgo real de perderla.

Ganando el segundo parcial por 29 a 12, con 6 de 10 en triples, fluyendo adelante y siendo fuerte atrás, el equipo dirigido por Hernán Jasen llegó a sacar 20 de luz (47 a 27) con una volcada de Luis Herrera que generó algún cruce camino a vestuarios.

Ese colchón de puntos y la diferencia de 18 (47 a 29) que estableció en el primer tiempo, le permitió a la visita soportar el intento de reacción de Liniers, que echó el resto ajustando en defensa y con un par de triples de Sabatini, más un buen pasaje de Quiroga.

Lo cierto es que al albinegro nunca llegó a achicar a menos de 12 (62 a 50, en el inicio del último cuarto) y el verdirrojo siempre reaccionó para cuidar la diferencia en un partido en el que se lo notó por algunos pasajes muy fluido y jugando a lo que mejor sabe y más cómodo le sienta.

Mierez la pasa ante la marca de Ruesga.

Quiroga y Wilson luchan con los brazos en alto, mientras todos miran.

Con ese panorama, un triple con algo de fortuna de Ruesga y una contra muy bien manejada por el propio Franco, asistiendo a Wilson sin mirar, terminaron de liquidar el partido, porque si bien faltaba muchísimo, Alem volvió a sacar 17 y el reloj fue su mejor aliado.

El goleador de la noche fue Luis Herrera con 20 puntos en Alem, que tuvo a otros cuatro jugadores en doble dígito: Ruesga (15), Wilson (15), Amaya (10) y Ríos (10).

Mientras que Nicolás Quiroga fue el máximo anotador en Liniers, con 16 unidades.

Liniers (65): M. Miérez (3), G. Groppa (6), A. Dottori (4), G. Torres (2), N. Quiroga (16), fi; A. García (9), F. Lanaro (2), J. Marinsalta (7), T. Sabatini (12), N. Ramos (2), D. Olave (2) y K. Hernández. DT: Mauricio Vago.

L.N. Alem (82): F. Ruesga (15), J. Wilson (15), E. Giménez (3), E. Ríos (10), L. Herrera (20), fi; N. Amaya (10), P. Di Chiara, P. Zapata (9), V. Scoppa, M. Santillán, V. Di Chiara y R. Alafano. DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Liniers, 15-18; 29-47 y 48-62.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Joel Schernenco⁩.

Olimpo 84, Estudiantes 77

Manica intenta agarrar el rebote mientras Mitoire le llega.

Apoyado en un buen comienzo de juego y en alto poder ofensivo de Alex Manica (28 puntos) y Tomás Del Sol (20), Olimpo supo tener un buen cierre ante Estudiantes y se impuso como local, por 84 a 77.

El aurinegro tomó las riendas al inicio estampando una pasaje de 20 a 11, con el brasileño y Marino como vías de gol (anotaron 15 entre ambos), para terminar ganando el primer cuarto por 20 a 16.

Extendiendo ese buen inico al segundo chico, el dueño de casa llegó a escapar a 11 (32 a 21) y se fue al descanso largo arriba por 41 a 34.

Manteniendo el alto goleo (anotó más de 20 puntos en todos las parciales), Olimpo pudo estar siempre al frente pese a la reacción de Estudiantes, que tuvo en Jerónimo Mitoire (fue el goleador de la noche con 29 unidades) su arma principal de gol.

Sin lograr despegarse del todo, el partido llegó a un cierre parejo, de bola a bola, donde Olimpo fue mejor, haciéndose fuerte atrás y sumando lo necesario adelante.

Bodach busca pase desde las alturas.

Un triple de Julián Rodríguez con 1m34s dejaron al Albo a 4 puntos (79 a 75) y todo por resolverse.

Pese a una pérdida de Marino, Olimpo se repuso con una buena defensa y luego castigó en la línea con Del Sol, para escapar 81 a 75 con apenas 39 segundos por jugar.

Estudiantes intentó su última chance, pero el tiro del costado de Delgado no ingresó y tampoco el intento algo desesperado de Jorge García de tres puntos.

A la vez que el aurinegro siguió escapando cada vez que viajó a la línea de libres, para sellar la victoria y festejar con su gente seguir en carrera.

Olimpo (84): A. Marroni (7), T. Del Sol (20), A. Marino (15), G. Mariezcurrena, A. Manica (28), fi; A. Diel (8), A. Bodach, A. Cortés (3) y S. Kucan (3). DT: Ezequiel Zani.

Estudiantes (77): J. Rodríguez (11), L. Delgado (8), J. Mitoire (29), F. Mazzello (5), J. Belleggia, fi; S. Ruesga (3), A. González (5), J. García (14) y O. Cancellarich (2). DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Olimpo, 20-16; 41-34 y 64-53.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.