LBB Oro: Alem pasó a cuartos y Olimpo definirá con Liniers el último pasajero de playoffs
El verdirrojo venció al albinegro por 82 a 65 y jugará ante Napostá (2°). El aurinegro, en tanto, superó a Estudiantes por 84 a 77 y se medirá ante el Chivo para meterse en cuartos, donde espera Estrella (1°).
L.N. Alem dio el golpe de visitante, vencido esta noche a Liniers por 82 a 65 y, en consecuencia, jugará los cuartos de final ante Napostá (2°), quedando como séptimo clasificado de cara a los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol de Oro.
Mientras que el Chivo, por su parte, se medirá ante Olimpo, que venció como local a Estudiantes, por 84 a 77, y lo despidió de la competencia.
El ganador de ese cruce, que irá el lunes en el Hernán Sagasti, será octavo y cruzará ante Estrella (1°), en el inicio de los playoffs en busca del título.
Los cuartos de final comenzarán el jueves 12, al mejor de tres, con 1º) Estrella-8° (Liniers u Olimpo), 2º) Napostá-7°) L.N. Alem, 3º) Bahiense del Norte-6º) Villa Mitre y 4º) Pueyrredón-5º) Pacífico.
Liniers 65, L.N. Alem 82
Un sólida y muy buena labor colectiva, con individualidades en alto nivel, le permitió a L.N. Alem llevarse un holgado triunfo de cancha de Liniers.
La victoria por 82 a 65, con los juveniles en cancha en los últimos minutos y la máxima de 26 (82 a 56) que llegó a sacar en el cierre grafican claramente un éxito que la visita logró abrochar mucho antes del bocinazo final.
Un segundo cuarto de alto vuelo fue la clave para que Alem logre quebrar el juego y pueda descansar en una ventaja que nunca corrió riesgo real de perderla.
Ganando el segundo parcial por 29 a 12, con 6 de 10 en triples, fluyendo adelante y siendo fuerte atrás, el equipo dirigido por Hernán Jasen llegó a sacar 20 de luz (47 a 27) con una volcada de Luis Herrera que generó algún cruce camino a vestuarios.
Ese colchón de puntos y la diferencia de 18 (47 a 29) que estableció en el primer tiempo, le permitió a la visita soportar el intento de reacción de Liniers, que echó el resto ajustando en defensa y con un par de triples de Sabatini, más un buen pasaje de Quiroga.
Lo cierto es que al albinegro nunca llegó a achicar a menos de 12 (62 a 50, en el inicio del último cuarto) y el verdirrojo siempre reaccionó para cuidar la diferencia en un partido en el que se lo notó por algunos pasajes muy fluido y jugando a lo que mejor sabe y más cómodo le sienta.
Con ese panorama, un triple con algo de fortuna de Ruesga y una contra muy bien manejada por el propio Franco, asistiendo a Wilson sin mirar, terminaron de liquidar el partido, porque si bien faltaba muchísimo, Alem volvió a sacar 17 y el reloj fue su mejor aliado.
El goleador de la noche fue Luis Herrera con 20 puntos en Alem, que tuvo a otros cuatro jugadores en doble dígito: Ruesga (15), Wilson (15), Amaya (10) y Ríos (10).
Mientras que Nicolás Quiroga fue el máximo anotador en Liniers, con 16 unidades.
Liniers (65): M. Miérez (3), G. Groppa (6), A. Dottori (4), G. Torres (2), N. Quiroga (16), fi; A. García (9), F. Lanaro (2), J. Marinsalta (7), T. Sabatini (12), N. Ramos (2), D. Olave (2) y K. Hernández. DT: Mauricio Vago.
L.N. Alem (82): F. Ruesga (15), J. Wilson (15), E. Giménez (3), E. Ríos (10), L. Herrera (20), fi; N. Amaya (10), P. Di Chiara, P. Zapata (9), V. Scoppa, M. Santillán, V. Di Chiara y R. Alafano. DT: Hernán Jasen.
Cuartos: Liniers, 15-18; 29-47 y 48-62.
Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).
Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Joel Schernenco.
Olimpo 84, Estudiantes 77
Apoyado en un buen comienzo de juego y en alto poder ofensivo de Alex Manica (28 puntos) y Tomás Del Sol (20), Olimpo supo tener un buen cierre ante Estudiantes y se impuso como local, por 84 a 77.
El aurinegro tomó las riendas al inicio estampando una pasaje de 20 a 11, con el brasileño y Marino como vías de gol (anotaron 15 entre ambos), para terminar ganando el primer cuarto por 20 a 16.
Extendiendo ese buen inico al segundo chico, el dueño de casa llegó a escapar a 11 (32 a 21) y se fue al descanso largo arriba por 41 a 34.
Manteniendo el alto goleo (anotó más de 20 puntos en todos las parciales), Olimpo pudo estar siempre al frente pese a la reacción de Estudiantes, que tuvo en Jerónimo Mitoire (fue el goleador de la noche con 29 unidades) su arma principal de gol.
Sin lograr despegarse del todo, el partido llegó a un cierre parejo, de bola a bola, donde Olimpo fue mejor, haciéndose fuerte atrás y sumando lo necesario adelante.
Un triple de Julián Rodríguez con 1m34s dejaron al Albo a 4 puntos (79 a 75) y todo por resolverse.
Pese a una pérdida de Marino, Olimpo se repuso con una buena defensa y luego castigó en la línea con Del Sol, para escapar 81 a 75 con apenas 39 segundos por jugar.
Estudiantes intentó su última chance, pero el tiro del costado de Delgado no ingresó y tampoco el intento algo desesperado de Jorge García de tres puntos.
A la vez que el aurinegro siguió escapando cada vez que viajó a la línea de libres, para sellar la victoria y festejar con su gente seguir en carrera.
Olimpo (84): A. Marroni (7), T. Del Sol (20), A. Marino (15), G. Mariezcurrena, A. Manica (28), fi; A. Diel (8), A. Bodach, A. Cortés (3) y S. Kucan (3). DT: Ezequiel Zani.
Estudiantes (77): J. Rodríguez (11), L. Delgado (8), J. Mitoire (29), F. Mazzello (5), J. Belleggia, fi; S. Ruesga (3), A. González (5), J. García (14) y O. Cancellarich (2). DT: Facundo Sastre.
Cuartos: Olimpo, 20-16; 41-34 y 64-53.
Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).
Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.