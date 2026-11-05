Otra locura en el fútbol: balas y un muerto en el clásico del fútbol paraguayo

¿Hasta cuándo? Es la pregunta sin respuesta mientras la barbarie sigue avanzando.

En Paraguay, un hincha murió producto de un ataque con arma blanca en el pecho, mientras que otro fue herido de bala y mantiene pronóstico reservado, luego del clásico que Olimpia le ganó 2-0 a Cerro Porteño como visitante por la fecha 17 del Torneo Clausura de aquel país.

El fallecido fue un hombre de 25 años, identificado como Jorge Daniel Acosta López. En diálogo con el canal ABC TV, el jefe de la comisaría séptima de Asunción, Ricardo Chaparro, afirmó que el joven fue trasladado por desconocidos al Hospital del Trauma de la capital, en donde perdió la vida a pesar de la labor de los médicos.

Si bien las fuentes oficiales no brindaron información al respecto, la familia de la víctima sospecha que el joven fue emboscado por simpatizantes de Olimpia en la ciudad de Lambaré, ubicada en las afueras de Asunción.

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Por otro lado, un hombre de 42 años, identificado como Darío Rubén Barrios Colmán, fue hallado inconsciente en la vía pública tras recibir un disparo de arma de fuego en el pecho. Según el diario HOY de Paraguay, el hombre veía el partido en una despensa y fue atacado al salir a la vereda.

Ambos episodios ocurrieron luego del superclásico de aquel país que Olimpia le ganó 2-0 a Cerro Porteño en La Nueva Olla, gracias a los goles de Eduardo Delmás y de Romeo Benítez.

Lo cierto es que el encuentro tampoco estuvo exento de la violencia, ya que se registraron diversos disturbios en las tribunas. Tras el segundo tanto de los dirigidos por el argentino Pablo Sánchez, los hinchas locales le arrojaron diversos objetos a Benítez, quien festejó su gol bailando frente a la popular local. Esta situación obligó la intervención de los efectivos de seguridad y el juego se detuvo durante algunos minutos.

Sin embargo, los incidentes entre los simpatizantes del Ciclón y la policía se reiteraron en diversas oportunidades y, una vez terminado el encuentro, un grupo de hinchas invadió el campo de juego. Los enfrentamientos dejaron un saldo de seis detenidos, según informó la Fiscalía paraguaya este lunes.