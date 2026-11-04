El clásico de Azul terminó en escándalo: batalla campal, partido suspendido y un jugador detenido

“No nos tenemos que acostumbrar a naturalizar estos hechos lamentables”, solemos repetir todos los días cuando vemos alguna imagen de los recurrentes destellos de violencia en el fútbol argentino, sea en la categoría que sea.

El sábado, en la tranquila ciudad de Azul, ocurrió un incidente que terminó en escándalo: una agresión entre jugadores derivó a una batalla campal que terminó con jugadores lastimados y derivados al hospital y un partido suspendido “por falta de garantías”.

Alumni le ganaba 2-1 a Azul Athletic el clásico lugareño cuando, a los 32 minutos del segundo tiempo, ciertos encontronazos entre jugadores actuó como chispa para que se genere una pelea generalizada y el árbitro Esteban Lucero decrete la suspensión del encuentro.

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Agustín Cos, delantero del dueño de casa, terminó con un corte en su rostro y debió ser trasladado al Hospital Pintos. Una triste postal para el enfrentamiento más añejo de la ciudad, cuyo desenlace y continuidad quedarán en manos del Tribunal de Disciplina.

El derby, por los cuartos de final dell torneo Clausura de Primera división, se disputó en el estadio "Emilio Severino Puente", y quedó inconcluso cuando el referí le comunicó a la policía que no se podía seguir jugando debido a que no estaban dadas las garantías.

Todo comenzó mientras el juego estaba detenido por una modificación en el conjunto local. Kevin Guevara dejaba el campo de juego para ser reemplazado por Bastián Kessler. A pocos metros de los bancos de suplentes se produjo un entredicho entre el delantero alumnista Agustín Cos y el mediocampista del "Canalla", Matías Ledesma. En medio de la discusión, Cos le dio un golpe a su rival, quien quedó tendido sobre el terreno de juego.

A partir de allí, la situación escaló rápidamente. Algunos futbolistas de Athletic reaccionaron ante el cometido del jugador de Alumni. Entre ellos estaba Gastón Ledesma, quien había sido reemplazado durante el segundo tiempo. Sin embargo, detrás de él apareció el arquero suplente Agustín Sequeira, quien protagonizó otra de las acciones más repudiables de la jornada: le aplicó un fuerte golpe de puño en el rostro a Cos y luego, cuando todo se calmó, fue detenido y llevado a la comisaría local.

El impacto dejó al delantero tendido en el suelo y visiblemente afectado, mientras el descontrol se apoderaba del campo de juego. En cuestión de segundos, la situación derivó en una pelea generalizada, en la que algunos futbolistas e integrantes de los cuerpos técnicos intentaban separar, mientras otros se sumaban a los enfrentamientos y contribuían a agravar el caos.

Pero las consecuencias no terminaron allí. Cos presentaba una importante inflamación en el ojo izquierdo y debió ser retirado del campo de juego en camilla, con un cuello ortopédico, para luego ser trasladado al Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos, donde recibió atención médica.

Ante la gravedad de los incidentes y al no contar con las garantías necesarias para continuar, Lucero resolvió suspender el cotejo a poco más de 10 minutos para el final.

Ahora, el desenlace de esta llave quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la Liga de Fútbol de Azul, que deberá analizar el informe arbitral, las posibles denuncias de los clubes y los respectivos descargos. Será ese organismo el encargado de determinar las sanciones correspondientes y resolver cómo continuará o se definirá la serie.

Arrepentido

En una entrevista exclusiva con el sitio web “Verte Azul”, el atacante Agustín Cos, jugador de Alumni, se refirió a los incidentes que terminaron con la suspensión del clásico y reconoció su arrepentimiento por lo ocurrido.

“Estoy muy arrepentido. A uno le da un poco de vergüenza porque uno no es así, claramente”, expresó, todavía angustiado por la situación y por las imágenes que se conocieron después del partido.

Cos contó cómo se desencadenó el episodio y explicó que venía intentando calmar a su rival ante los insultos. Según relató, la situación se desmadró cuando recibió un escupitajo: “Yo reaccioné y no justifico lo que hice, pero se dio así”.

También se refirió a la agresión que recibió y al impacto que tuvo el episodio: “Son cosas que no tienen que pasar porque es fútbol y es para ir a disfrutar en familia”.

En ese sentido, recordó sus 14 años jugando en Primera División y destacó que nunca había sido expulsado. “Más que una discusión adentro de la cancha no tuve”, señaló.

Por último, dejó una reflexión sobre lo sucedido: “Uno va a defender a su equipo, no a pelear”.