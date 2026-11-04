El desgarrador descargo de Flor de la V por el ataque contra trabajadoras sexuales trans en Palermo

Flor de la V fue una de las artistas que repudió el ataque transfóbico contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo, y lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, aunque en su programa también condenó lo sucedido en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires.

La conductora afirmó: “Estoy intentando hacer un video sobre lo que sucedió en Palermo, pero me cuesta hablar del tema porque hace muchos años que no veía una violencia como la que se está atravesando en esta época”.

Flor de la V también condenó la creciente intolerancia y el odio hacia la comunidad travesti-trans, y destacó la gravedad del ataque.

“Lo que sucedió en Palermo con este grupo de chicos que salió a agredir, a perseguir travestis, es algo que a mí me parte el corazón, porque la deshumanización que existe sobre nuestro colectivo es tan enorme que hace que sucedan este tipo de cosas”, aseguró.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y agregó: “El problema es cuando nos hacen creer que algunas vidas valen más que otras. Esas personas que perseguían tienen familias, tienen amigos, tienen mamá, tienen papá, tienen hermanos y tienen el derecho a vivir con dignidad”.

En la última parte de su descargo, Flor de la V hizo foco en la reacción de la sociedad frente a estos actos de odio y pidió justicia: “No naturalicemos la violencia, porque si una sociedad se empieza a divertir con este tipo de cosas, el problema ya no son solo los agresores, el problema es una sociedad que empieza a naturalizar la crueldad. Justicia por mis compañeras”.

La Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF CABA) inició una investigación de oficio por lo ocurrido en los Bosques de Palermo.

El expediente se abrió a partir de la lesión de un adolescente de 14 años, quien recibió atención en el Hospital Fernández por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico leve. (NA)