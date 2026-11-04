Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera que sufrió una descompensación en el avión

Durante el vuelo que lo trasladaba a Roma, Nelson Castro asistió a una pasajera que sufrió una grave emergencia cardíaca. La mujer presentó un bloqueo severo y estuvo al borde de un paro, por lo que el periodista y médico neurólogo debió brindarle atención de urgencia.

El conductor de Telenoche (eltrece) y El Corresponsal (TN) viajaba a Italia para integrar la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV a bordo del avión durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

En medio del trayecto, durante una escala en Río de Janeiro, una situación inesperada obligó a cambiar los planes del viaje. “La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, describió la gravedad del episodio.

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La pasajera tenía un cuadro crítico y registraba una presión arterial de apenas 60/30. Ante esa situación, el periodista puso en práctica sus conocimientos médicos y logró estabilizarla hasta que pudiera recibir atención especializada.

“La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”, detalló.

Finalmente, la mujer fue trasladada a un centro de salud para continuar con la atención médica.

Después de lo ocurrido, el periodista compartió una frase que reflejó su experiencia durante el viaje: “¡Viaje con trabajo médico a bordo, vamos!”.