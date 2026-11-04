Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera que sufrió una descompensación en el avión
El periodista y médico viajaba rumbo a Roma para cubrir la gira del papa León XIV cuando sucedió el imprevisto.
Durante el vuelo que lo trasladaba a Roma, Nelson Castro asistió a una pasajera que sufrió una grave emergencia cardíaca. La mujer presentó un bloqueo severo y estuvo al borde de un paro, por lo que el periodista y médico neurólogo debió brindarle atención de urgencia.
El conductor de Telenoche (eltrece) y El Corresponsal (TN) viajaba a Italia para integrar la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV a bordo del avión durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú.
En medio del trayecto, durante una escala en Río de Janeiro, una situación inesperada obligó a cambiar los planes del viaje. “La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, describió la gravedad del episodio.
La pasajera tenía un cuadro crítico y registraba una presión arterial de apenas 60/30. Ante esa situación, el periodista puso en práctica sus conocimientos médicos y logró estabilizarla hasta que pudiera recibir atención especializada.
“La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”, detalló.
Finalmente, la mujer fue trasladada a un centro de salud para continuar con la atención médica.
Después de lo ocurrido, el periodista compartió una frase que reflejó su experiencia durante el viaje: “¡Viaje con trabajo médico a bordo, vamos!”.