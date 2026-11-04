Dolor por la muerte de Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de VideoMatch: “La mamá lo encontró en el piso”

El actor y humorista Daniel Bifulco, reconocido por integrar el trío “Los Jaimitos” en la etapa de VideoMatch de Marcelo Tinelli, falleció este miércoles a los 56 años en su departamento del barrio porteño de Villa Urquiza.

La trágica noticia fue confirmada por su colega Alfredo Silva a TN Show, quien detalló cómo se produjo el hallazgo del cuerpo por parte de la familia. Según explicó el humorista, la madre del artista fue quien encontró al actor sin vida tendido sobre el piso en el interior de su vivienda: “La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza”.

Tras el hallazgo en la propiedad, efectivos de la Policía Científica acudieron al lugar y procedieron al retiro del cuerpo para realizar los peritajes de rigor.

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En cuanto a la causa del deceso, Silva indicó que la información preliminar figura como un paro cardíaco, a la espera de la entrega del cuerpo a los familiares para realizar el velorio.

Los primeros datos sobre el fallecimiento del artista también habían sido difundidos durante las primeras horas de la mañana por el periodista Pablo Layús a través de su sitio de noticias. Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias exactas que rodearon la muerte del comediante.

Bifulco alcanzó un alto nivel de popularidad a finales de la década de 1990 y en los años posteriores gracias a su participación en el emblemático programa conducido por Marcelo Tinelli, donde integró el grupo cómico “Los Jaimitos” junto a sus compañeros Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

La rutina del trío interpretaba a tres niños traviesos que cantaban temas infantiles con letras pícaras y doble sentido para abordar temas de la actualidad con ironía.

La confirmación de su muerte generó dolor en el ambiente artístico, donde diversos compañeros de trabajo expresaron su pesar a través de mensajes en redes sociales.

Uno de los primeros en recordarlo fue Torry Palenzuela: “Dani querido, te voy a recordar sonriendo. Hasta siempre amigo y colega. Gracias por tu arte, descansá en paz”.

Por su parte, Alfredo Silva también le dedicó unas emotivas palabras de despedida en sus perfiles digitales: “Que en paz descanse mi gran amigo Jaimito, Daniel Bifulco. Que Dios te tenga en la gloria eterna”. (ElTrece)