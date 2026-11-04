El riesgo país perfora los 830 puntos en una apertura con leves bajas para el Merval y los ADRs

Leve impacto del resultado electoral en los Estados Unidos en la apertura de la Bolsa argentina

En la apertura de las operaciones, las acciones locales muestran leves bajas, en línea con un mercado global que procesó sin mayor impacto el resultado electoral en los Estados Unidos.

Las acciones del MSCI MERVAL ceden 1,4 % por el impacto de algunas bajas puntuales, dado que la mayoría de los papeles muestran alzas.

Diferente es la situación de los ADRs en Nueva York, donde el comportamiento es mixto, pero predominan las bajas.

Los bonos también cotizan mixtos y el riesgo país cede a 830 puntos.

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En el plano internacional, el petróleo sigue en baja y está a punto de perforar los US$100 por barril de Brent. Tanto las bolsas europeas como las asiáticas operaron en alza.

El FTSE 100 de Londres avanza 1,96 %, mientras que el CAC de Francia lo hace 2,14 % y el DAX en Alemania 1,89 %. En tanto, el IBEX de Madrid sube 3,28 % y la Bolsa de Milán en Italia mejora 2,38 %.

En Asia, Shanghai cerró con alza de 2,16 %, Hong Kong avanzó 1,67 % y el Kospi de Corea mejoró 0,62 %. (NA)