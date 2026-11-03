Con las legislativas de EE.UU. de fondo, el riesgo país alcanzó los 831 puntos, un nuevo máximo en más de un año

En medio de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el riesgo país de la Argentina vuelve a registrar una mala jornada y queda a un punto de los 830 puntos.

El indicador que elabora JPMorgan se ubica en las 829 unidades, lo que representa un alza de 24 puntos o el equivalente al 3% en el día.

Así, lleva un incremento de 5,3% en el mes, que solo lleva dos días hábiles, y supera el 45% en lo que va del año.

La suba del indicador surge en medio de una jornada marcada por las elecciones legislativas estadounidenses, en las que se define qué partido —demócratas o republicanos— se quedará con la mayoría en el Congreso de ese país.

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El Gobierno mantiene los ojos puestos en el resultado, sea cual sea. Entre los factores que repercuten en el país se ubica la ayuda financiera, que fue activada en octubre de 2025 y peligra en caso de que los demócratas consigan consagrarse victoriosos en la jornada electoral.

También presionan los bonos soberanos, que operan con pérdidas de hasta 2% y traccionan al alza el riesgo país argentino.

En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también operan con caídas de hasta 4%, entre ellas las de Globant, Cresud (-3,1%) y Loma Negra (-1,7%).

En el plano local, el Merval avanza 1,4% y la Bolsa porteña registra un desempeño mixto, con ganancias y pérdidas. Entre las subas destacan Transportadora Gas del Sur (4%) y Banco Macro (3,2%); del otro lado quedan Transener (-1,7%) y Sociedad Comercial del Plata (-0,9%). (NA)