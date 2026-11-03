Patagonia: las tierras del grupo Benetton pasaron a manos de Adecoagro/Tether

La Patagonia es escenario de una operación agropecuaria trascendental. Tras más de tres décadas, el grupo italiano Benetton Group vendería sus negocios rurales en Argentina. La operación, vinculada a empresarios de Adecoagro, involucra más de 900.000 hectáreas y genera interrogantes sobre el futuro de este patrimonio territorial privado.

Si bien el multimillonario húngaro-estadounidense George Soros tuvo una participación importante (cerca del 20 %) en Adecoagro, terminó de vender sus acciones en 2017. Hoy día Adecoagro es Tether Holdings en 74,3 % del capital social de la compañía.

Tether (conocida por su símbolo USDT) es una stablecoin o criptomoneda estable. Su valor está diseñado para mantener una paridad fija de 1 a 1 con el dólar estadounidense (1USDT equivale teóricamente a 1US$).

Benetton Group y Adecoagro: un acuerdo clave

La particularidad del acuerdo es que no fue Adecoagro como sociedad quien compró los activos, sino un grupo de sus accionistas y directivos, encabezado por su CEO, Mariano Bosch. El paquete comprende la Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA) y Ganadera Cóndor, hasta ahora propiedad del holding italiano. Agustín Dranovsky continuará al frente de la conducción ejecutiva de CTSA, según publicó Infobae.

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La dimensión del negocio permite entender su relevancia: CTSA posee más de 900.000 hectáreas, distribuidas en Chubut (33 %), Santa Cruz (60 %), Río Negro (5 %) y Buenos Aires (2 %). Se trata de una superficie comparable con la extensión territorial de Puerto Rico y Chipre juntos.

Detrás de esos campos existe una estructura productiva que va mucho más allá de la tenencia de tierras. La compañía mantiene aproximadamente 260.000 ovinos y 22.000 bovinos, produce cerca de un millón de kilos de lana por año y destina unas 7500 hectáreas a cultivos agrícolas. También cuenta con 10.000 hectáreas forestadas, principalmente con pinos, y una estructura industrial propia. Pero la operación también tiene una dimensión histórica.

CTSA nació en 1889 bajo el nombre de The Argentine Southern Land Company Limited, con capitales británicos y sede en Londres. En 1975 pasó a manos de empresarios argentinos y, en 1991, fue adquirida por Benetton, que la incorporó al conglomerado Edizione. Durante más de 30 años, sus establecimientos patagónicos abastecieron de lana a la compañía textil italiana. La estructura productiva incluye unas 700 hectáreas destinadas a forrajes, 10.000 hectáreas forestadas y el frigorífico Faimali, que cuenta con dos plantas procesadoras de cordero y liebre en Río Gallegos, con capacidad de faena de 2500 corderos diarios. La producción ovina, por su parte, representa uno de los principales activos estratégicos del negocio.

La tierra en Argentina: un debate legislativo

Sin embargo, el posible cambio de manos aparece en un momento especialmente delicado para la propiedad rural en la Argentina. La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, establecía un límite del 15 % para la titularidad extranjera de tierras rurales. Su derogación fue dispuesta mediante el DNU 70/2023 de Javier Milei, aunque su aplicación quedó atravesada por una disputa judicial. En octubre de 2026, la Corte Suprema volvió a intervenir y suspendió provisoriamente los efectos de la derogación en una causa ambiental. De esta manera, las restricciones originales recuperaron vigencia cautelar, mientras continúa pendiente una resolución definitiva sobre el tema. El movimiento también debe analizarse a la luz de la nueva estructura de capital de Adecoagro.

En abril de 2025, Tether, emisora de la criptomoneda USDT, adquirió aproximadamente el 70 % de la compañía mediante una oferta de US$12,41 por acción. La operación superó los US$615 millones, según consta en la SEC. En julio de 2026, además, Adecoagro acordó desembolsar US$148 millones por el ingenio Caarapó, en Brasil, perteneciente a Raízen, de acuerdo con Ámbito.

Pero hay un dato que obliga a mantener la cautela: hasta ayer, 1 de noviembre de 2026, la prensa especializada todavía presentaba la adquisición de las tierras de Benetton como una operación en cierre y no como una compraventa formalmente confirmada. Un director de Adecoagro evitó brindar precisiones y señaló que, por tratarse de una empresa cotizante, debía comunicar información relevante simultáneamente a todos sus accionistas, según registró Rosario3.

Así, detrás de las más de 900.000 hectáreas aparece quién controlará uno de los mayores patrimonios rurales del país y qué lugar ocupará ese activo en el nuevo mapa de inversiones agroindustriales de la Argentina. (Urgente24)