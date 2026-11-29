La agenda bonaerense no deja de observar disimuladamente la telaraña de presunciones, rumores y teorías que, desde hace varios días, mantiene atrapado al Gobierno nacional dentro de un clima de turbulencias cambiarias y financieras poco favorables para su programa económico.

La gestión provincial sigue, mientras tanto, pisando el freno ante una caja económica cada vez más estricta, en la que la prioridad pasa por garantizar los salarios de empleados públicos y suministrar por goteo los recursos por coparticipación municipal.

En ese contexto, el gobernador Axel Kicillof volvió a perfilar un duro diagnóstico sobre las políticas libertarias, por el impacto que tienen sobre el empleo y la producción en general.

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De hecho, desde la usina de calle 6 se encargaron de amplificar aquella frase del presidente Javier Milei, cuando terminó admitiendo que “la gente experimenta privaciones” pero que “está mucho mejor” que con el kirchnerismo.

Técnicamente, según repasan, significa que buena parte de la población está siendo impedida de algo que poseía, necesitaba o disfrutaba tiempo atrás, producto de la política de ajuste instalada por su modelo de país.

“La obstinación de Milei por negar que la gente no llega a fin de mes ya merece un posgrado de estudio. Después de manifestar que, si es reelecto, la economía va a viajar a velocidad crucero, todo se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos”, remarcan observadores legislativos bonaerenses.

Esa interpretación se escuchó durante un fuerte cruce verbal por la caída de la actividad económica puertas adentro de la Legislatura. “La Argentina entró en un escenario de plena recesión como confirmación estadística de una realidad que nos pone en la antesala de un velatorio social”, disparó a quemarropa un diputado cercano al PJ.

En paralelo, la construcción de un frente electoral que exceda al peronismo y aparezca como alternativa competitiva parece querer asomar en el horizonte.

No obstante, ese esquema no puede limitarse a un acuerdo entre dirigentes para definir candidaturas si no está respaldado por propuestas concretas que despierten la confianza social.

De una u otra forma, el PJ advierte una luz de esperanza al final del túnel, aunque antes deberá conseguir un formato de unidad que le permita disputar con chances reales una elección presidencial frente a Milei o a algún postulante que el elenco violeta imponga como Plan B, como podría ser el caso de la senadora Patricia Bullrich.

Por ahora, el peronismo bonaerense viene de conseguir una inusual foto de convivencia entre dirigentes de distintos espacios internos, aunque ese gesto todavía no llega a traducirse en una estrategia política común de cara a las presidenciales del año que viene.

Fue una suerte de cortina de humo que se apoderó de la atmósfera partidaria ya que ese acuerdo gestual no despeja las incógnitas sobre el futuro del peronismo y la construcción de un proyecto compartido. La disputa por ese liderazgo no deja de tener impacto positivo para el armado electoral de La Libertad Avanza, a menos de un año para los comicios.

Sobre las diagonales se comenta que algunos ministros candidatos a la sucesión gubernamental -que recibieron la bendición del movimiento futurista que se manifiesta cercano a Kicillof- muestran ciertas demoras a la hora de responder pedidos puntuales de intendentes tras reiterados llamados telefónicos.

Por su parte, con la inocultable necesidad por recuperar terreno electoral, la nueva conducción del Foro de Intendentes, más los legisladores de los dos espacios en los que actualmente se encuentra dividida la representación parlamentaria, la UCR bonaerense también logró su foto de “unidad y gestión”.

Una jornada de trabajo permitió dejar de lado las diferencias parlamentarias para avanzar en una agenda común, centrada en el análisis de la situación económica de la PBA y las dificultades financieras que atraviesan los municipios de cara al debate por el Presupuesto 2027 que se realizará en la previa navideña.

Con la participación de una veintena de jefes comunales, el encuentro constituyó una señal de articulación política e institucional, en momentos en que el radicalismo busca recuperar protagonismo en la agenda política provincial y seccional bajo la tutela del jefe del Comité Provincia, Emiliano Balbín.

Días atrás, la Legislatura comenzó a bajar el telón del período de deliberaciones ordinarias con la aprobación favorable de un paquete de proyectos que tuvo todos los condimentos en medio de discrepancias y suspicacias entre peronistas y libertarios, dejando así todo despejado para que diciembre quede reservado exclusivamente a las sesiones por el Presupuesto, la Ley Impositiva y el pedido de endeudamiento que reclamo el ministro de Economía, Pablo López.

Ante un escenario con indecisiones habituales, nadie descarta como hipótesis que en algún momento llegue a colarse por fuera del paquete financiero, alguna negociación reservada por el expediente con la reelección indefinida de intendentes.

Recién cuando el personal de Ceremonial active el atronador sonido de la chicharra llamando a diputados y senadores a ingresar a los recintos podrá empezar a redactarse la crónica final de una película que depende tanto de los tiempos legislativos como de los gestos de buena voluntad.

De una primera lectura gubernamental surge la vieja idea de que, muchas veces, obtener un empate en el áspero terreno legislativo no siempre es un mal resultado político.