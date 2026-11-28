El presidente Javier Milei afirmó que no tiene interés en ser invitado a la asunción del nuevo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, y sostuvo que el vínculo entre España y Argentina debe ubicarse por encima de las diferencias de los jefes de Estado.

El mandatario argentino dijo que no felicitaría al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en caso de que gane las elecciones de este domingo en ese país, según afirmó CNN en Español, que hoy publicó el adelanto de una entrevista con el jefe de Estado argentino realizada en Buenos Aires.

Consultado sobre su eventual presencia en la ceremonia de Lula, prevista para el 5 de enero de 2027, Milei respondió: “No tengo ningún interés en que me invite tampoco”.

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El presidente vinculó su posición con los agravios en su contra que atribuyó a Lula, a ministros brasileños y a dirigentes del país vecino durante las campañas electorales argentinas. Pese a esos cuestionamientos, sostuvo que los intercambios entre ambos países no se alteraron: “La relación entre Argentina y Brasil está intacta, comercialmente está intacta”.

El distanciamiento entre Milei y Lula se remonta a la campaña argentina de 2023, cuando el entonces candidato calificó al mandatario brasileño de “comunista”, “corrupto” y “ladrón”. Lula consideró esas expresiones una ofensa personal, no asistió a la asunción presidencial argentina del 10 de diciembre de ese año y ambos líderes no mantuvieron una reunión bilateral desde entonces.

La tensión se profundizó en 2026, cuando Milei respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro y volvió a cuestionar a Lula durante un acto partidario en San Pablo. Itamaraty presentó una protesta diplomática y la relación quedó en manos de encargados de negocios en ambas embajadas, mientras el Gobierno argentino atribuyó esa decisión a Brasilia.

Tras la reelección de Lula, la Casa Rosada evitó saludarlo y el canciller Pablo Quirno cuestionó aspectos del proceso electoral brasileño. (Con información de Infobae)