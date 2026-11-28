La situación de las personas con discapacidad, el pago de las pensiones no contributivas por invalidez y la crisis de las prestadoras fueron algunas de las consultas de los legisladores dentro del informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará este miércoles ante el Senado.

El funcionario destacó que el nomenclador de prestaciones se actualiza todos los meses de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC), con un adicional del 20% para la Patagonia. Además, el Ministerio de Economía informó que el Presupuesto 2027 prevé una reserva de $4.159.074 millones para “alrededor de 95.000 altas mensuales de pensiones”.

“El cálculo incluye el pago de la pensión no contributiva por discapacidad y la asistencia médica del programa Incluir Salud. La propia dinámica de la ejecución del presupuesto permite realizar adecuaciones en las partidas, dentro del marco legal establecido, para eventuales refuerzos o adicionales”, sostuvo el Gobierno.

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Por su parte, el Ministerio de Salud informó que el programa Incluir Salud cuenta con 715.727 beneficiarios activos que cuentan con la pensión por invalidez.

En 2024, el Gobierno puso en marcha un proceso de auditorías para revisar las pensiones no contributivas por invalidez, pero los operativos quedaron atravesados por fallos judiciales. Salud informó que en los operativos de 2024 y 2025 fueron citadas 9545 personas y solo asistieron 3690, y que en los de 2025 con PAMI se citó a 1.010.576 y fueron 505.291.

Hubo 584 resoluciones favorables en sede administrativa, pero la consolidación del total de recursos “se vio impedida” por las medidas judiciales.

Según datos de SENADIS que informó el jefe de Gabinete, Santilli, en su último informe, en la Argentina había 1.683.523 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente hasta el 1° de noviembre. El CUD es el documento oficial que certifica la discapacidad de la persona y permite acceder a derechos y prestaciones de salud, asignaciones o transporte público gratuito.

Por otro lado, existe la pensión no contributiva (PNC) por invalidez, que equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio. En noviembre, alcanzó los $310.910,92, sin contar el bono de $70.000 que perciben unas 1.128.541 personas.

La crisis de las prestadoras: qué respondió el Gobierno

Otro foco del informe es la situación del sistema de prestaciones para las personas con discapacidad. Esto incluye desde centros que funcionan de día con atención y programas de actividades hasta hogares permanentes; centros educativos terapéuticos, escolaridad, formación laboral, servicios de estimulación temprana, prestaciones de apoyo, de rehabilitación, alimentación y de transporte.

Estas prestaciones deben ser cubiertas por el PAMI, para jubilados, pensionados y sus hijos con discapacidad; obras sociales y prepagas que están bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y el programa Incluir Salud, al que acceden aquellos que tienen la pensión por invalidez.

El Gobierno presentó la evolución de los incrementos del Nomenclador de Prestaciones Básicas y los porcentajes de compensación establecidos por la Ley 27.793, en comparación con la inflación acumulada en cada período.

Según los datos de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en diciembre de 2023 el nomenclador registró un aumento acumulado del 5%, frente a una inflación del 25,5%. En tanto, en 2026, los incrementos alcanzaron el 27,12%, por encima del IPC acumulado del período, que fue del 26,38%.

Con respecto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Ministerio de Salud informó que la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) se encuentra procesando las presentaciones realizadas por los prestadores para cumplir con la normativa.

Además, indicó que ya “se liquidaron las primeras tandas de pagos” y aclaró que “este procedimiento conlleva un circuito administrativo de varias etapas”.

A su vez, la cartera que conduce Mario Lugones aseguró que “el Programa Federal Incluir Salud no posee deudas actuales con prestadores de discapacidad”.

La nueva ley de Discapacidad que aprobó el Congreso

El Senado aprobó el 19 de noviembre la Ley de Discapacidad. Entre los aspectos más relevantes, la normativa garantiza la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones, un mecanismo que había sido eliminado en el proyecto de Presupuesto 2027.

La pensión no contributiva por discapacidad sigue en el 70% de la jubilación mínima y se mantiene el CUD como requisito para cobrarla. La pensión es compatible con un empleo formal o con el monotributo mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos.

La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas con cruces de datos de ANSES, ARCA y ReNaPer, entre otros organismos. El Gobierno tiene 90 días para pagar las deudas pendientes con los prestadores.

También mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y refuerza el respaldo presupuestario. En caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. Mientras que la Jefatura de Gabinete puede reasignar fondos para que las prestaciones no se corten. (TN)