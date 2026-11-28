El gobierno de la provincia de Buenos Aires se refirió al fallo del Tribunal del Mar sobre la explotación petrolera en las Islas Malvinas, en el que pidió “unidad nacional y firmeza diplomática” y criticó la política exterior llevada a cabo por el presidente Javier Milei.

Mediante un posteo en la red social X, el ministro del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fijó la postura de la administración a cargo de Axel Kicillof. El funcionario planteó una serie de puntos referidos a la decisión que adoptó el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), sumados a un mensaje de unidad y una dura crítica a la Casa Rosada.

Descargo contra el Reino Unido

En el comienzo, Bianco calificó al Reino Unido como “una potencia colonial y nuclear que ocupa militarmente nuestro territorio”, donde aplica “una política colonial y desoye desde hace décadas las resoluciones de las Naciones Unidas”.

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“Permitir sin freno la explotación unilateral de recursos en un territorio en disputa sienta un precedente inadmisible, contrariando la resolución 31/49 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que insta a las partes a no introducir modificaciones unilaterales”, cuestionó el ministro del Gobierno bonaerense.

En ese sentido, señaló que, bajo esa lógica, cualquier potencia militar podría “ocupar un territorio, explotar sus recursos y luego lograr que esa explotación sea convalidada”, lo que pondría “en riesgo la paz y la seguridad internacionales”.

“El Reino Unido demuestra una vez más que no aprendió las lecciones de la historia sobre el colonialismo. El mismo país que en otros foros invoca el derecho internacional viola desde 1833 la integridad territorial argentina, explota nuestros recursos y militariza nuestro mar. Así pone en riesgo la paz y la seguridad de la Argentina y de toda América del Sur”.

Críticas hacia Milei y un llamado a la “unidad nacional y firmeza diplomática”

Sobre el final del posteo, el Gobierno bonaerense no dejó de lado la política en materia internacional adoptada por el Presidente, quien “dejó pasar casi nueve meses” desde que las compañías Navitas y Rockhopper anunciaron su decisión de invertir, además de los “dos años de gestos de acercamiento” al Reino Unido, los elogios a Margaret Thatcher y “el envío del oro de los argentinos a Londres”.

“Mientras tanto, nuestro país perdía apoyos construidos durante décadas debido a una política exterior que pasará a la historia por su desatino y entreguismo”, sentenció Bianco.

El funcionario afirmó que esa política “tiene fecha de vencimiento”, señalando que terminará en diciembre de 2027, cuando se elija a un nuevo presidente, y planteó los principales puntos en los que deberá hacer hincapié el nuevo gobierno argentino. “Deberemos abordar como país y de manera integral los desafíos de la Cuestión Malvinas para romper el statu quo de la ocupación británica”.

“Tendremos que articular una diplomacia coherente en los planos bilateral, regional y multilateral; recuperar los apoyos perdidos; fortalecer nuestras capacidades de disuasión en todos los niveles y sostener una estrategia ambiciosa para contar con más herramientas, alianzas y vías de acción”, comentó.

Finalmente, llamó a consolidar una “unidad nacional y firmeza diplomática” y recordó la mítica frase sobre la disputa por la soberanía: “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”. (N/A)