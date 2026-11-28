El expresidente Mauricio Macri invitó formalmente a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, para asistir al estreno del documental La Tarea Conjunta, en lo que representa una clara señal de acercamiento político entre ambos dirigentes tras un período de distanciamiento.

El preestreno de la pieza audiovisual se llevará a cabo este lunes 30 de noviembre en el predio ferial de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, donde se aguarda una concurrencia cercana a los mil invitados entre referentes políticos, empresarios y figuras del espacio opositor.

La convocatoria efectuada por el fundador del PRO incluyó a diversos exfuncionarios de su administración que en la actualidad se desempeñan en cargos de alta jerarquía dentro del Gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei.

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Entre los principales confirmados a la proyección se destacan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

La nómina de invitados de la actual gestión se completa con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el canciller Pablo Quirno y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El acercamiento a Bullrich cobra relevancia en la escena política nacional producto de su trayectoria reciente, en la que pasó de presidir el PRO y competir como candidata presidencial de Juntos por el Cambio en 2023 a integrarse al esquema gubernamental de Milei y encabezar la bancada oficialista, en un contexto de tensiones internas con la cúpula libertaria.

En tanto, el lanzamiento del film se produce en un escenario de vinculación distante pero de entendimiento táctico entre Macri y el oficialismo, marcado por la colaboración parlamentaria en el Congreso y los acuerdos electorales que ambas fuerzas suscribieron durante los comicios legislativos de 2025.

Dirigida por el cineasta Pablo Racioppi, la producción La Tarea Conjunta aborda los hitos centrales del mandato de Cambiemos, con especial foco en los disturbios registrados durante el tratamiento de la reforma previsional en 2017 y las movilizaciones ciudadanas que marcaron la campaña presidencial de 2019. (N/A)