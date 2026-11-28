El canciller Pablo Quirno calificó como "un paso histórico" el pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y sostuvo que "el organismo reconoció ante el mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido intenta negar", al tiempo que ratificó que la decisión no legitima lo que definió como el saqueo de los recursos argentinos ni pone fin al reclamo nacional sobre las Islas Malvinas.

A través de un pronunciamiento difundido tras el fallo adverso para la Argentina, el jefe de la diplomacia señaló que la resolución no prejuzga sobre el fondo de la controversia ni sobre la competencia del Tribunal Arbitral, cuya conformación aseguró que el Gobierno impulsará sin demora en el marco del arbitraje iniciado en septiembre bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En ese marco, Quirno anticipó que el Ejecutivo avanzará "en todos los frentes" con mayor determinación, mediante el reforzamiento de las sanciones y la profundización de las acciones jurídicas, diplomáticas y económicas vinculadas a la cuestión Malvinas y los espacios marítimos.

El canciller también vinculó la instancia internacional con la agenda legislativa al remarcar que el presidente Javier Milei solicitó al Congreso la urgente sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En ese marco, reclamó que los representantes del pueblo argentino cumplan con su responsabilidad institucional y advirtió que, si no lo hicieren, "que Dios y la Patria se lo demanden".

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El funcionario sostuvo que a la Argentina le asisten la historia y el derecho, y expresó su convicción de que no existe causa más noble que la defensa de la Patria. Asimismo, definió la postura oficial como una voluntad inquebrantable y un reclamo inclaudicable frente a la controversia con el Reino Unido.

Finalmente, Quirno cerró su mensaje con una frase histórica de soberanía al afirmar que, por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas, "ayer, hoy y siempre". (NA)