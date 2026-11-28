Horas después de conocerse el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo por la explotación petrolera en las Islas Malvinas, el Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso del 1 al 31 de diciembre de 2026 y ubicó en el primer lugar del temario el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional (expediente 10-PE-2026).

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1433/2026, cuyo anexo fija diez iniciativas legislativas y coloca la cuestión Malvinas como prioridad número uno de la agenda parlamentaria de fin de año, por delante del Presupuesto 2027 (13-JGM-2026) y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como "Súper RIGI" (CD 6-2026).

El movimiento legislativo se produjo inmediatamente después de que la Oficina del Presidente emitiera un comunicado oficial en respuesta a la Orden dictada hoy por el Tribunal del Mar respecto del proyecto hidrocarburífero "Sea Lion" en la Cuenca Malvinas Norte.

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En ese pronunciamiento, la Casa Rosada celebró que el organismo internacional haya reconocido la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido —en una votación no unánime de 18 contra 3—, frente a la postura británica de intentar "desconocer la disputa para eludir su obligación de negociar".

Aunque el Ejecutivo cuestionó que el tribunal considerara que no existe jurisdicción en esta etapa preliminar para dictar medidas cautelares, remarcó que la resolución "no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia" y "de ningún modo legitima la explotación unilateral" de recursos naturales.

En paralelo al envío del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso, el Gobierno anticipó que avanzará "sin demora" en la constitución del tribunal arbitral bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y confirmó el inicio de nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por infracciones al marco jurídico vigente, advirtiendo que quienes participen de la explotación ilegítima "deberán afrontar las consecuencias".

Además de la iniciativa vinculada a Malvinas, el temario de extraordinarias del Decreto 1433/2026 incluye el Presupuesto 2027, el Súper RIGI, la Reforma Electoral Integral (0083-S-2026), el Régimen de Cabotaje y Marina Mercante (0072-S-2026), el marco regulatorio de biocombustibles (0058-S-2026), el Combate contra el Juego Ilegal (2044-S-26), la Ley de Hojarasca (1-CD-26), el Fortalecimiento de la Alianza Estratégica entre la Argentina y Estados Unidos, Competitividad Financiera y el tratamiento de pliegos en el Senado.