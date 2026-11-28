El Gobierno nacional informó que ya son más de 65 las empresas, accionistas y proveedores alcanzados por procedimientos sancionatorios por operar en Malvinas y en la Plataforma Continental Argentina sin autorización.

Las nuevas actuaciones fueron iniciadas contra Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL, por violar prohibiciones dispuestas por la Ley N.º 26.659.

Según informó el Gobierno, los procedimientos se deben a la participación accionaria de esos sujetos en Navitas Petroleum LP, empresa involucrada en actividades de explotación hidrocarburífera no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.

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Las actuaciones se inscriben en las medidas adoptadas para hacer cumplir la legislación argentina y determinar responsabilidades de quienes participan, de manera directa o indirecta, en actividades de exploración y explotación de recursos naturales sin autorización del país.

El Gobierno nacional sostuvo que no permitirá que sociedades, fondos de inversión ni otros actores económicos se beneficien de la explotación ilegítima de los recursos naturales argentinos, y advirtió que toda persona o entidad que participe en esas actividades deberá responder.

Además, el presidente Javier Milei solicitó al Congreso de la Nación que avance en la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en cumplimiento del mandato establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

El mandatario reafirmó el compromiso de su administración con la defensa de los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. (N/A)